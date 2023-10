Romică Țociu și Cornel Palade, de peste 30 de ani împreună pe scenă

Alături de Cornel Palade, cu care formează un cuplu pe scenă de peste 30 de ani, a adus zâmbetul pe buzele tuturor celor care îi ascultă chiar și preț de câteva minute. Parteneriatul lor s-a dovedit a fi unul de succes încă de la început, așa că au continuat să urce împreună pe scenă, iar prietenia lor a continuat și în afara acesteia.

Romică Țociu, pe numele său adevărat Constantin Romeo Toma Țociu, s-a născut pe 5 ianuarie 1962, la Craiova. Este căsătorit cu Nicoleta Țociu și au împreună doi copii. În urmă cu câțiva ani, actorul a povestit că de mic și-a dorit să facă actorie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

„Am început la 5 ani, când am furat cutia sertarului noptierei bunicii mele și am ieșit în fața porții cu o cutie și un acordeon și am început să cânt. După asta, am urcat pe scenă la un cinematograf de vară, am spus o poezie și am primit aplauze.

Recomandări INTERVIU EXCLUSIV. Ce spune nepotul femeii eliberate de Hamas care le-a strâns mâna răpitorilor. „Un gest de pace care îi face de ruşine pe ucigași”

În clasa a 12-a am primit rolul bufonului în A douăsprezecea noapte, după care am început să joc alături de amatori. Am făcut asta timp de 10 ani, am fost la toate marile festivaluri de umor din țară și am câștigat toate premiile. Am știut dintotdeauna că asta este meseria mea”, spunea Romică Țociu atunci, potrivit Unica.

De peste 30 de ani, Romică Țociu și Cornel Palade formează un duo de neînvins. Cei doi s-au cunoscut în anul 1989, la un festival din Galați.

„A apărut Palade. Ne-am schimbat unul la altul destinul. Înainte de Revoluție, la festivalul Brigăzi artistice de la Galați, Palade, actor de doi ani, juca acolo. Era cu un vechi actor mai în vârstă și Cornel îi spunea: «Caut și eu unul tânăr, mișto». Ăsta (actorul) îl ia pe Palade și vine cu el la mine la spectacol. După ce se termină îmi face semn ăsta de la TVR să merg la ei. Cornel zice: «nu vrei să vii la teatru, să fii actor?» În momentul ăla era să îmi crape inima”, a povestit Romică Țociu în podcastul Mirelei Vaida.

Romică Țociu este însurat cu Nicoleta

Romică Țociu este însurat cu Nicoleta, cu care are doi copii: un fiu, Cătălin, și o fată, Daria. Femeia este cu 10 ani mai tânără decât simpaticul actor și spune că întotdeauna i-a fost fidelă. „Nicoleta este o femeie foarte frumoasă și acum. Ea este cu 10 ani mai tânără ca mine, iar atunci când am luat-o, pe la 21-22 de ani, era foarte frumoasă.

Recomandări INVESTIGAȚIE. Fenomen care crește rapid în România: nașterile acasă. Iar statul privește de pe margine și mamele se inspiră de la influenceri

Avea picioare lungi, avea un zâmbet frumos, iar frumusețea ei se vede și la copiii mei. Am niște copii foarte frumoși, pe care îi iubesc foarte mult şi de care sunt foarte mândru. Sigur că mă mai gândeam când plecam în turneu cum las eu femeia asta singură acasă?, dar nu mi-a dat niciodată motive să mă îngrijorez pe tema asta. Gelozia, în cantităţi industriale, poate să distrugă căsnicii”, a povestit Romică Țociu într-un interviu acordat revistei Viva.

Despre experiența America Express

Romică și Cătălin Țociu au pornit împreună în „America Express, Drumul Soarelui”. Cei doi au avut parte de aventura vieții lor. Deși a dezvăluit că experiența a fost una dură, actorul a mărturisit că aceasta a îmbunătățit relația lui cu Cătălin.

„E îngrozitor să știu cum Cătălin nu a mâncat nimic toată ziua, iar eu să nu pot face nimic în privința asta”, a povestit Romică Țociu, completând că „toată experiența asta ne-a ajutat să descoperim lucruri noi unul la celălalt, nu știam despre el că este atât de competitiv. E o mare surpriză băiatul meu pentru mine!”.