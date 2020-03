De Livia Lixandru,

”Da-l naibii de Campionat European! Suntem cei mai afectați, pentru că zilnic avem 1.500 de infectați cu vreo 200 și ceva de decese zilnice! Asta trebuie să înțeleagă toată lumea.

Nu e de glumă. Boala asta e foarte uşor de transmis. Să nu se creadă nimeni Superman, Batman, staţi dracu acasă! Asta-i ideea! Nimic nu va mai fi la fel cum a fost până acum, trebuie să învăţăm din chestia asta!

Trebuie să ne protejăm bătrânii, să nu ne credem eroi, să avem grijă unii de alţii”, a declarat fostul fotbalist La Măruță, citat de VIVA!

”Sunt preocupată și îngrijorată când am aflat că toți românii din Italia și Spania pleacă în România. Acolo o am și eu pe mama, am rude, am prieteni!”, susține și Adelina Chivu.

