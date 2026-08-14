„Juratul Chefi la cuțite” le-a gătit copiilor internați acolo un meniu special, dar și experiența unei zile încărcate de emoții și entuziasm – o experiență care vorbește despre faptul că hrana face parte din grija pentru copil și că mâncarea, în general, apropie oamenii.

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„Am gătit în multe bucătării, dar bucătăria unui spital de pediatrie are altă greutate. Te schimbă puțin. Am fost zilele trecute la Spitalul de Pediatrie Ploiești, alături de echipa Gustos și Sănătos în Farfuria din Spital și am pregătit pentru copiii internați tantuni de vită cu cheddar și cartofi la cuptor.

Mâncarea apropie oamenii – în timp ce gătești, la masă, pe secții… Iar când o gătești pentru un copil aflat într-un moment mai greu, înțelegi asta dintr-o altă perspectivă. Știi sigur că, pentru acel zâmbet, merită să fii acolo”, a declarat Chef Orlando Zaharia.

„Susțin acest proiect pentru că eu cred că hrana face parte din vindecare. Nu e doar combustibil pentru corp, ci și bucuria pe care o poți dărui. Am învățat în timp că fiecare dintre noi poate face mai mult bine decât crede. Nu neapărat prin gesturi uriașe, ci prin cele la îndemână. Să facem bine acolo unde putem, cu ceea ce știm și cu ceea ce avem”, a mai spus Chef Orlando Zaharia.

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