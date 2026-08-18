Ana Maria Șerban, fiica lui Cristian Popescu Piedone, a avut o apariție discretă pe litoralul românesc. Aceasta a fost fotografiată în timp ce își supraveghea cei doi copii și se bucura de câteva ore de relaxare la malul mării, potrivit cancan.ro.
Ana Maria Șerban, apariție rară pe litoralul românesc
Fiica lui Cristian Popescu Piedone a preferat, de-a lungul timpului, să își țină viața personală departe de atenția publică. De această dată, Ana Maria Șerban a fost surprinsă pe litoralul românesc, alături de cei doi copii ai săi.
Aceasta a profitat de timpul petrecut la malul mării pentru a se relaxa și a se bucura de o zi alături de cei mici. Apariția este una rară, în condițiile în care fiica fostului primar nu obișnuiește să ofere multe detalii despre viața sa de familie. Ana Maria Șerban a ales pentru ziua petrecută pe plajă un costum de baie în nuanțe de crem, decorat cu paiete, și o pereche de ochelari de soare.
Cine este Ana Maria Șerban
Cristian Popescu Piedone și soția sa au doi copii, Ana Maria și Vlad. De-a lungul anilor, fostul primar al sectoarelor 4 și 5 a vorbit în repetate rânduri despre importanța familiei și despre relația apropiată pe care o are cu copiii și nepoții săi.
Ana Maria Șerban a avut, la rândul său, un parcurs în administrația publică locală. Aceasta a ocupat în mai multe rânduri funcția de consilier în cadrul Primăriei Sectorului 4, după ce anterior lucrase ca secretară în mediul privat.
Activitatea sa profesională a fost, de-a lungul timpului, și subiectul unor controverse. În plan personal, Ana Maria este căsătorită cu Andrei Șerban, care a fost implicat în politica locală din sectorul 5.
Mesajul transmis de Cristian Popescu Piedone fiicei sale
Cristian Popescu Piedone s-a declarat în repetate rânduri mândru de copiii săi. În 2023, cu ocazia aniversării fiicei sale, care împlinea 29 de ani, acesta i-a transmis un mesaj în care a vorbit despre rezultatele ei din perioada școlii, dar și despre familia pe care și-a întemeiat-o.
Piedone a amintit și rolul soției sale în educația copiilor și a vorbit despre cei patru nepoți pe care Ana Maria și Vlad i i-au dăruit.
„La școală ai fost un copil de 10, la liceu la fel. Chiar și la facultate. Pentru asta îți mulțumesc ție, dar și mamei tale. Ea a fost cea care s-a ocupat de educația voastră. Că eu… mai rar.
Dar nu uita că ai o promisiune de îndeplinit! Ceva ce ți-ai propus să ajungi în viață și ai făcut o mică pauză de la acest drum, datorită celor 2 fetițe ale tale, nepoțelele mele. Tu și Vlad mi-ați oferit 4 nepoți minunați, care mă fac mândru să spun în gura mare că sunt BUNIC”.
Spre deosebire de tatăl său, Ana Maria Șerban nu este o prezență constantă în spațiul public și preferă să păstreze discreția în ceea ce privește viața de familie.
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