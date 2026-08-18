Ana Maria Șerban, fiica lui Cristian Popescu Piedone, a avut o apariție discretă pe litoralul românesc. Aceasta a fost fotografiată în timp ce își supraveghea cei doi copii și se bucura de câteva ore de relaxare la malul mării, potrivit cancan.ro.

Ana Maria, fiica lui Cristian Popescu PiedoneIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 16

Ana Maria Șerban, apariție rară pe litoralul românesc

Fiica lui Cristian Popescu Piedone a preferat, de-a lungul timpului, să își țină viața personală departe de atenția publică. De această dată, Ana Maria Șerban a fost surprinsă pe litoralul românesc, alături de cei doi copii ai săi.

Aceasta a profitat de timpul petrecut la malul mării pentru a se relaxa și a se bucura de o zi alături de cei mici. Apariția este una rară, în condițiile în care fiica fostului primar nu obișnuiește să ofere multe detalii despre viața sa de familie. Ana Maria Șerban a ales pentru ziua petrecută pe plajă un costum de baie în nuanțe de crem, decorat cu paiete, și o pereche de ochelari de soare.

Cine este Ana Maria Șerban

Cristian Popescu Piedone și soția sa au doi copii, Ana Maria și Vlad. De-a lungul anilor, fostul primar al sectoarelor 4 și 5 a vorbit în repetate rânduri despre importanța familiei și despre relația apropiată pe care o are cu copiii și nepoții săi.

Ana Maria Șerban a avut, la rândul său, un parcurs în administrația publică locală. Aceasta a ocupat în mai multe rânduri funcția de consilier în cadrul Primăriei Sectorului 4, după ce anterior lucrase ca secretară în mediul privat.

Activitatea sa profesională a fost, de-a lungul timpului, și subiectul unor controverse. În plan personal, Ana Maria este căsătorită cu Andrei Șerban, care a fost implicat în politica locală din sectorul 5.

Mesajul transmis de Cristian Popescu Piedone fiicei sale

Cristian Popescu Piedone s-a declarat în repetate rânduri mândru de copiii săi. În 2023, cu ocazia aniversării fiicei sale, care împlinea 29 de ani, acesta i-a transmis un mesaj în care a vorbit despre rezultatele ei din perioada școlii, dar și despre familia pe care și-a întemeiat-o.

Piedone a amintit și rolul soției sale în educația copiilor și a vorbit despre cei patru nepoți pe care Ana Maria și Vlad i i-au dăruit.

„La școală ai fost un copil de 10, la liceu la fel. Chiar și la facultate. Pentru asta îți mulțumesc ție, dar și mamei tale. Ea a fost cea care s-a ocupat de educația voastră. Că eu… mai rar.

Dar nu uita că ai o promisiune de îndeplinit! Ceva ce ți-ai propus să ajungi în viață și ai făcut o mică pauză de la acest drum, datorită celor 2 fetițe ale tale, nepoțelele mele. Tu și Vlad mi-ați oferit 4 nepoți minunați, care mă fac mândru să spun în gura mare că sunt BUNIC”.

Spre deosebire de tatăl său, Ana Maria Șerban nu este o prezență constantă în spațiul public și preferă să păstreze discreția în ceea ce privește viața de familie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți și l-ar dori premier
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți și l-ar dori premier
Ce apariție incendiară! Elena Udrea s-a afișat într-un costum de baie super decupat la 52 de ani! Un trup sculptat, zero inhibiții și imagini care au făcut prăpăd pe rețelele sociale!
Unica.ro
Ce apariție incendiară! Elena Udrea s-a afișat într-un costum de baie super decupat la 52 de ani! Un trup sculptat, zero inhibiții și imagini care au făcut prăpăd pe rețelele sociale!
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin s-a apucat de un nou sport
GSP.RO
La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin s-a apucat de un nou sport
De ce și-au organizat ceremonia în living » Primele imagini de la căsătoria lui Ronaldo cu Georgina
GSP.RO
De ce și-au organizat ceremonia în living » Primele imagini de la căsătoria lui Ronaldo cu Georgina
Parteneri
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Libertateapentrufemei.ro
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
Avantaje.ro
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
A îmbrăcat doar o salopetă din plasă! Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani: «Mâine nu e o nouă zi» [GALERIE FOTO]
Tvmania.ro
A îmbrăcat doar o salopetă din plasă! Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani: «Mâine nu e o nouă zi» [GALERIE FOTO]

Știri România

Parteneri
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară. Acum își cere postul înapoi
Adevarul.ro
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară. Acum își cere postul înapoi
Mitică Dragomir îi plânge de milă lui Gică Hagi. „N-are unul în teren care să țină echipa”
Fanatik.ro
Mitică Dragomir îi plânge de milă lui Gică Hagi. „N-are unul în teren care să țină echipa”
Ministerul Finanțelor aprobă bonificația de 3% pentru impozitele din 2025
Financiarul.ro
Ministerul Finanțelor aprobă bonificația de 3% pentru impozitele din 2025
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Cât a ajuns darul de nuntă în 2026. Peste 50% dintre români refuză invitaţiile
ObservatorNews.ro
Cât a ajuns darul de nuntă în 2026. Peste 50% dintre români refuză invitaţiile
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Parteneri
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia, inclusiv pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
GSP.ro
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia, inclusiv pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
Aryna Sabalenka a pozat pentru Time, pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
GSP.ro
Aryna Sabalenka a pozat pentru Time, pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
Parteneri
Alarmă la Kiev: cea mai importantă armă împotriva Rusiei a rămas fără muniție
Mediafax.ro
Alarmă la Kiev: cea mai importantă armă împotriva Rusiei a rămas fără muniție
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
3 zodii dau lovitura până în decembrie! Averile vin din toate direcțiile: Norocul financiar le schimbă complet finalul de an
Redactia.ro
3 zodii dau lovitura până în decembrie! Averile vin din toate direcțiile: Norocul financiar le schimbă complet finalul de an
Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei, s-a stins din viață la doar 53 de ani
KanalD.ro
Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei, s-a stins din viață la doar 53 de ani

Politic

Parteneri
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
ZiaruldeIasi.ro
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
Ce lovitură pentru campionul României cu Universitatea Craiova! Semnează cu o echipă de tradiție din Italia
Fanatik.ro
Ce lovitură pentru campionul României cu Universitatea Craiova! Semnează cu o echipă de tradiție din Italia
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online