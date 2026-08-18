Ana Maria Șerban, fiica lui Cristian Popescu Piedone, a avut o apariție discretă pe litoralul românesc. Aceasta a fost fotografiată în timp ce își supraveghea cei doi copii și se bucura de câteva ore de relaxare la malul mării, potrivit cancan.ro.

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Ana Maria Șerban, apariție rară pe litoralul românesc

Fiica lui Cristian Popescu Piedone a preferat, de-a lungul timpului, să își țină viața personală departe de atenția publică. De această dată, Ana Maria Șerban a fost surprinsă pe litoralul românesc, alături de cei doi copii ai săi.

Aceasta a profitat de timpul petrecut la malul mării pentru a se relaxa și a se bucura de o zi alături de cei mici. Apariția este una rară, în condițiile în care fiica fostului primar nu obișnuiește să ofere multe detalii despre viața sa de familie. Ana Maria Șerban a ales pentru ziua petrecută pe plajă un costum de baie în nuanțe de crem, decorat cu paiete, și o pereche de ochelari de soare.

Cine este Ana Maria Șerban

Cristian Popescu Piedone și soția sa au doi copii, Ana Maria și Vlad. De-a lungul anilor, fostul primar al sectoarelor 4 și 5 a vorbit în repetate rânduri despre importanța familiei și despre relația apropiată pe care o are cu copiii și nepoții săi.

Ana Maria Șerban a avut, la rândul său, un parcurs în administrația publică locală. Aceasta a ocupat în mai multe rânduri funcția de consilier în cadrul Primăriei Sectorului 4, după ce anterior lucrase ca secretară în mediul privat.

Activitatea sa profesională a fost, de-a lungul timpului, și subiectul unor controverse. În plan personal, Ana Maria este căsătorită cu Andrei Șerban, care a fost implicat în politica locală din sectorul 5.

Mesajul transmis de Cristian Popescu Piedone fiicei sale

Cristian Popescu Piedone s-a declarat în repetate rânduri mândru de copiii săi. În 2023, cu ocazia aniversării fiicei sale, care împlinea 29 de ani, acesta i-a transmis un mesaj în care a vorbit despre rezultatele ei din perioada școlii, dar și despre familia pe care și-a întemeiat-o.

Piedone a amintit și rolul soției sale în educația copiilor și a vorbit despre cei patru nepoți pe care Ana Maria și Vlad i i-au dăruit.

„La școală ai fost un copil de 10, la liceu la fel. Chiar și la facultate. Pentru asta îți mulțumesc ție, dar și mamei tale. Ea a fost cea care s-a ocupat de educația voastră. Că eu… mai rar.

Dar nu uita că ai o promisiune de îndeplinit! Ceva ce ți-ai propus să ajungi în viață și ai făcut o mică pauză de la acest drum, datorită celor 2 fetițe ale tale, nepoțelele mele. Tu și Vlad mi-ați oferit 4 nepoți minunați, care mă fac mândru să spun în gura mare că sunt BUNIC”.

Spre deosebire de tatăl său, Ana Maria Șerban nu este o prezență constantă în spațiul public și preferă să păstreze discreția în ceea ce privește viața de familie.

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