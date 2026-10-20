Cum a apărut Viorel Lis într-o emisiune TV după ce a ajuns în scaun cu rotile. Fostul primar al Capitalei are 82 de ani

De câțiva ani, Viorel Lis, care a fost primar al Capitalei în perioada 1997-2000, mai întâi interimar și apoi ales, a ajuns în scaun cu rotile și a ieșit foarte rar din casă.

Oana Lis, soția acestuia, a precizat de nenumărate ori pe rețelele de socializare că are nevoie de ajutor pentru a-l putea scoate afară pe Viorel Lis, iar singurele momente când acesta iese din casă sunt când este dus la spital, pentru diferite analize.

Recent, Viorel Lis a putut fi însă văzut din nou de publicul larg, după ce și-a făcut apariția în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, acolo unde a mers însoțit de Oana Lis.

„Prima emisiune la care Viorel a fost de când e în scaun. La Prima TV, la Cristi Brancu. S-a bucurat că lumea nu l-a uitat. Mă rog, unii”, a scris pe Facebook soția fostului primar al Capitalei, în dreptul unei fotografii din emisiune.

Postarea s-a viralizat în doar câteva ore, a adunat mii de like-uri și sute de comentarii, iar fanii au felicitat-o pe Oana Lis pentru felul în care are grijă de soțul ei după ce acesta a ajuns în scaun cu rotile.

„A dat bine cu bobii domnul Viorel, nimeni nu cred că ar avea atâta răbdare cu dânsul, consider că și dânsul se comportă frumos, dar mai rar așa cineva ca dumneavoastră, indiferent de câte critici ați primi! Numai bine vă doresc”, a scris o femeie în secțiunea de comentarii.

Iar Oana Lis a răspuns imediat: „Mulțumesc. Dar nu e chestie de noroc... că a dat cu bobii. Că dacă era vreun nenorocit în trecut cu mine, nu cred că puteam acum să am atâta răbdare. A fost un domn și îl tratez ca atare!”.

Apoi au venit și alte comentarii de la fani. „Până la urmă faptele tale vorbesc de la sine. Așa cum se spune: bine faci, bine primești! Cei care comentează n-au decât! Tu să fii bine, Oana, iar domnul Lis să fie sănătos! Felicitări pentru toate. Ești de admirat”, „Ce frumos! Tu, Oana, o adevărată doamnă! Multă sănătate” și „Multă sănătate și înțelepciune să îi rânduiască bunul Dumnezeu. Dumneavoastră, doamnă Oana, răbdare și putere pentru a-i fi alături și să-l îngrijiți” i-au mai scris aceștia.

„Da, doar faptele vorbesc...”, „Mulțumesc, îl susțin cât pot” și „Doamne ajută”, le-a răspuns Oana Lis celor care au felicitat-o.

Într-un interviu pe care l-a acordat recent în Libertatea, Oana Lis a vorbit și despre locul în care vrea Viorel Lis să fie îngropat după ce moare.