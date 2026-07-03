Gitanas Nauseda sugerează astfel desfășurarea de arme nucleare pe teritoriul țării sale, ceea ce necesită revizuirea Constituției, demers inițiat deja.

„Este vorba despre obiectivul țării mele de a folosi toate oportunitățile de descurajare nucleară și dorim să fim parte integrală”, a spus Gitanas Nauseda într-o conferință de presă, la Berlin, alături de alți lideri baltici și de cancelarul german Friedrich Merz.

„Am propus în urmă cu câteva zile un amendament constituțional pentru a elimina restricția existentă asupra unei posibile desfășurări de arme nucleare în Lituania”, a precizat liderul de la Vilnius.

Tot vineri, un grup de 50 de parlamentari lituanieni a înregistrat oficial un proiect de amendament constituțional în acest sens. Revizuirea Constituției Lituaniei poate fi posibilă cu aprobarea unei majorități de două treimi (94 din 141 de deputați), în două rânduri, cu un interval de cel puțin trei luni între voturi.

Inițiativa Lituaniei vine la trei săptămâni după ce Parlamentul Finlandei a votat ridicarea interdicției totale asupra desfășurării de arme nucleare în această țară, care a renunțat la tradiționala sa neutralitate și a aderat la NATO în 2023 pentru a se pune la adăpost de Rusia.