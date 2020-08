Cum a încercat Jorge să copieze la BAC și s-a făcut de rușine. „Eram tot ud pe pantaloni”

Cu toate că tatăl lui Jorge a fost profesor și, înainte de fiecare examen important, a avut grijă ca fiul lui să pună mâna pe carte, artistul și-a făcut tot felul de scenarii pentru a reuși să obțină mai ușor note mari. Inclusiv la examenul de Bacalaureat. Din păcate, prezentatorului show-ului „Masked Singer România” a testat pe propria piele zicala că „socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg” așa că, în ziua probei scrise de la Anatomie, materie la care el a dat Bacalaureatul, nu doar că nu a putut să copieze nimic, așa cum spera, dar s-a făcut de râs în fața clasei și a profesorului supraveghetor.

„Eu am dat Bac-ul și la Anatomie. Și, ca să fiu eu sigur că o să iau notă mare mi-am lăsat o carte de anatomie în baie. La jumătatea orei am cerut la baie, evident. Pusesem cartea deasupra rezervorului cu apă, pe WC. Și când am ajuns în sfârșit la baie, cartea era fleașcă, udă toată. Așa că am rupt câteva pagini de care aveam nevoie și le-am băgat în pantaloni. Când m-am întors în clasă toți râdeau și eu nu știam de ce. Eram tot ud pe pantaloni, în dreptul prohapului. Nu am mai făcut nimic, n-am mai putut să mai copiez, dar tot am luat nota 8:50”, ne-a povestit Jorge.

