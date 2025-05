Cu toate că nu a avut niciodată probleme cu greutatea, ba chiar și în sarcină a rămas în parametri recomandați de medic, Vichi Răileanu s-a temut că după a doua sarcină va fi nevoie de mult mai mult timp pentru a reveni la vechea siluetă. Nu doar că a slăbit mai repede decât se aștepta, dar are mai puține kilograme ca înainte să rămână însărcinată.

„Sincer am avut teama asta, că o să slăbesc mai greu, dar se pare că, într-adevăr, am fost binecuvântată cu niște gene foarte bune și cu un metabolism brici. Așa că m-am întors foarte repede la kilogramele de dinainte. Ba mai puțin decât aveam înainte, ceea ce nu se întâmplă după sarcină de obicei pentru că nu este atât de ușor cum crezi. Așa că m-am întors la kilogramele de dinainte să rămân însărcinată”, a povestit actrița pentru Libertatea, mărturisind, în același timp, că totul a fost diferit la cel de-al doilea copil. „Sunt mult mai relaxată. Înainte, cu Carol, a fost foarte plăcut, dar eram și speriată, pentru că totul era nou, dar acum nu sunt speriată deloc. Efectiv este o plăcere enormă tot ce trăim și eu, și Adi. E foarte frumos”.

Victoria Răileanu și-a luat doar trei luni de concediu de maternitate

Pe lângă proiectele artistice, Răileanu predă și la o școală de actorie, așa că în momentul în care a rămas însărcinată declara că nu își va lua concediu pentru creșterea micuței, ci o va lua peste tot cu ea. Între timp lucrurile s-au schimbat mai ales că are ajutor din partea soțului. „Trei luni mi-am luat. Am stat toată vara. Asta mi-am și propus, să stau toată vara acasă, ca să îi facem un bun venit frumos în familie, să se simtă totul foarte plăcut și chiar ne-a ieșit. Dar din septembrie m-am întors la lucru, că am început cursurile cu copiii la Academie, mai un proiect, mai așa, și am început practic lucrul. O iau cu mine unde pot să o iau. Este încă micuță, dar o să o iau într-adevăr cu mine când se face un pic mai mare, pentru că acum are un anumit program de somn, de mâncare, dar când va fi puțin mai mare și un pic de tot mai independentă, o să pot să o iau. Să înceapă să umble. A început să umble acum recent și atunci pot să o iau”, a mai declarat actrița pentru Libertatea.

Din fericire se poate baza și pe fiul ei, Carol, care și-a luat în serios rolul de frate mai mare încă din prima zi de viață a Mariei. „Are momente foarte drăguțe în care îi explică lucruri. Sunt foarte curioasă când ea va începe să vorbească. Au o relație superbă. Spre exemplu, de curând am fost plecată cu Carol în Paris, în vacanță, și când ne-am întors, ea pe mine m-a certat, iar pe Carol era extrem de fericită că l-a văzut, era cu mâinile pe fața lui și îi zâmbea încontinuu. Doamne, iubesc ce fel de relație au. E super frumos. El este foarte protectiv și se bucură foarte tare de rolul de frate mai mare”, ne-a mai povestit Victoria Răileanu.

