Schimbarea fizică a vedetei este colosală. Tudor Ionescu a slăbit 40 de kilograme fără să facă sport și a urmat o dietă care l-a ajutat. Ambiția și-a spus cuvântul, pentru că artistul nu se simțea bine cu kilogramele în plus și a decis să facă ceva pentru sănătatea sa.

Tudor Ionescu a reușit să ajungă la greutatea ideală, însă drumul până aici nu a fost deloc simplu. Chiar dacă nu a făcut sport, artistul a urmat o dietă și a renunțat complet la carbohidrați.

„A trebuit să slăbesc, în primul rând pentru sănătatea mea. Nu am făcut sport, pentru că nu sunt un fan al sporturilor. Acum o să încep să fac mișcare. Nu mi-a fost niciodată bine când eram gras. Am început ușor, ușor. Dieta a fost tot ce a contat, adică este simplu. Nu vrei să te îngrași, nu mănânci. Începi din a renunța ușor la alimentele care nu te ajută, cum ar fi carbohidrații”, a mărturisit Tudor Ionescu într-un interviu pentru Antena Stars.

Vedeta a slăbit treptat până la 70 de kilograme, apoi în scurt timp a ajuns la 64 de kilograme. Acum, Tudor Ionescu își dorește să revină la 70 de kilograme, iar pentru asta se va apuca de sport, pentru a pune masă musculară.

Cum a slăbit Tudor Ionescu

Recent, artistul declara că a mâncat și pită cu unsoare, iar kilogramele nu i-au fost afectate. Tudor Ionescu a început procesul de slăbire de patru ani și a renunțat la carne.

„Am început de patru ani acest proces de slăbire, dar la un moment dat stagnam. De la 104 cât aveam în 2016, am ajuns la 64. Acum nu îmi mai e poftă de mâncare, nu mai mănânc nici carne de un an de zile, dar mănânc orice altceva.

Am încercat o săptămână fără carne, mi-a priit, apoi am încercat un an. Dacă toată viața am mâncat carne… Sunt un pofticios. Am mâncat pită cu unsoare de curând”, a declarat Tudor Ionescu, la Neatza cu Răzvan și Dani, în urmă cu câteva săptămâni.

Vedeta a renunțat la dulciuri și nu mai mănâncă seara.

„Cel mai gras am fost la 104 kilograme. Nu țin nicio dietă. Mănânc foarte puțin, cred că e vorba și de stresul de anul ăsta, mi s-a mai și micșorat stomacul. La studio nu mănânc, că adorm. E un pic de disciplină. Nu am mai mâncat carne, nu mai mănânc seara, nu mănânc dulciuri, dar pâine mănânc. Beau apă plată”, a mai spus Tudor Ionescu.

