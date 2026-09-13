Mercedes le arată angajaților săi diferențele majore de costuri față de Europa de Est. În aceste condiții, crește teama de prelungirea programului de lucru sau chiar închiderea fabricii.

Mesaj clar pentru angajați

O cifră cu impact exploziv pentru Mercedes: o prezentare internă indică un avantaj de cost de 81,7% pe oră lucrată la fabrica românească din Cugir, comparativ cu locațiile din Germania. Compania citează 75% pentru Ungaria și 76,5% pentru Polonia.

Cifrele provin din datele pe care conducerea le-ar fi prezentat în cadrul unei ședințe a companiei, potrivit Merkur.de. Este vorba despre o comparație internă a grupului, nu despre un studiu independent care să vizeze țări întregi.

Mesajul adresat angajaților este clar: Mercedes consideră că unitățile din Germania sunt prea costisitoare, la un nivel comparabil de productivitate. În același timp, compania subliniază că dorește să mențină fabricile din Germania și locurile de muncă, însă acest lucru necesită îmbunătățiri ale productivității și ale condițiilor de cost.

Conflictul se agravează

Conform unor investigații ale ziarului F.A.Z., Mercedes solicită extinderea programului de lucru săptămânal de la 35 la 40 de ore – fără o creștere corespunzătoare a salariului. Dacă consiliul de întreprindere și sindicatul resping această cerere, compania ar fi menționat, de asemenea, închiderea unei fabrici din Germania și extinderea capacității de producție în Europa de Est, ca un posibil scenariu.

Potrivit F.A.Z., nu s-a luat încă o decizie cu privire la o fabrică anume. În plus, angajații din Germania beneficiază de o garanție a locului de muncă până în 2035. Sindicatul IG Metall respinge cererea privind cele cinci ore suplimentare. „Cinci ore suplimentare de muncă neplătite ar însemna o reducere salarială de 20 la sută în total”, afirmă un purtător de cuvânt al sindicatului.

Kecskemét se dezvoltă, China afectează afacerile

În paralel, Mercedes dezvoltă fabrica din Kecskemét, Ungaria. Compania investește acolo aproximativ un miliard de euro. Suprafața fabricii crește de la aproximativ două la 4,4 milioane de metri pătrați. Kecskemét produce, printre altele, noul model electric Clasa C.

În raportul oficial din 28 iulie 2026, Mercedes anunță o cifră de afaceri la nivel de grup de 32,1 miliarde de euro pentru al doilea trimestru al anului 2026.

În cadrul diviziei Mercedes-Benz Cars, profitul operațional ajustat scade la 909 milioane de euro. Totodată, vânzările din China înregistrează o scădere de 30%. În același timp, grupul anunță că intenționează să intensificevstrategia de creștere a productivității, punând un accent deosebit pe Germania.