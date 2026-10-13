Zenaida, fetița Adelinei Pestrițu și a lui Virgil Șteblea, are deja 8 ani și o personalitate puternică, după cum dezvăluie chiar mama ei. Vedeta a acordat un interviu în care a vorbit despre cum au decis ea și soțul ei să își educe copilul.

Adelina Pestrițu a vorbit despre felul în care ea și soțul ei își cresc fiica, despre regulile pe care le respectă în familie și despre temerile pe care le are, ca mamă.

„Zenaida are o personalitate foarte puternică și este foarte sigură pe ea. Totodată, are și o parte sensibilă pe care nu o afișează decât atunci când simte că este în confort total.Cred că a „împrumutat' puțin de la mine, puțin de la Virgil dacă ne raportăm la gesturi, expresii și evident puțin la fizionomie. Cu cât crește, cu atât ne dăm seama ce frumos se dezvoltă și își construiește personalitatea.

O creștem așa cum simțim că e mai bine pentru ea. Nu ne plac extremele și nu suntem adepții parentingului din cărți. E mai important să ne cunoaștem cât mai bine copilul decât să aplicăm reguli generale în educația ei. Suntem de părere că e important să fim atenți la ce funcționează pentru ea și la ce îi face bine.

Amândoi o răsfățăm și suntem implicați în tot ceea ce face. Fiecare dintre noi are un rol important în creșterea și dezvoltarea ei, așa că amândoi avem un aport esențial.În ceea ce privește educația ei, nu mergem în extreme, ci păstrăm un echilibru benefic. Avem niște reguli după care ne ghidăm, iar asta nu ne face neapărat niște părinți perfecți, ci mai degrabă interesați să aducem echilibrul în viața copilului, care, în mod evident, are nevoie de direcții sănătoase după care să se ghideze, a spus Adelina pestrițu pentru revista VIVA!