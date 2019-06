Într-o postare pe pagina sa de socializare, „Firicel” mulțumește în versuri pentru titlul primit. „Zvonurile fură reale. Mă făcură Cetățean de Onoare!”, spune actorul, care nu uită să mulțumească mai departe consiliului local al comunei și primarului. Mesajul se încheie cu sloganul „Dacă eu pot, poți și tu”, care este motto-ul festivalului său de film, despre care Libertatea a scris de curând.

„M-am întors acasă, am redescoperit lumea de acolo și m-am gândit: ce-ar fi să mă întorc eu cu toată munca mea și să le arăt și lor ce am făcut și pe unde am umblat? Așa s-a născut ideea Filmului în Sat”, a dezvăluit Cuzin Toma pentru Libertatea.

Actorul îi așteaptă pe oameni în Nucet, comuna Peștișani din județul Gorj, acolo unde s-a născut, pe 30 iunie, la proiecția filmului „Comoara”, intrarea fiind liberă. La precedenta proiecție, succesul a fost de necontestat, peste 2.000 de săteni participând cu mic, cu mare la Festivalul „Film în Sat”.

