Nosfe, melodie nouă la patru ani după ce a murit. Cum sună „Cristale”, colaborarea postmortem a artistului cu Daria Lupi

Unele colaborări rămân dincolo de timp, iar unele povești continuă să fie spuse prin muzică. „Cristale”, piesa lansată de Daria Lupi alături de Nosfe, face parte din albumul „17”, primul material discografic al artistei, construit din 17 ani de muzică, experiențe și oameni care și-au lăsat amprenta asupra drumului său.

Pentru Daria Lupi, albumul „17” înseamnă mai mult decât un debut discografic. Este o parte din viața sa transformată în muzică, o întâlnire între omul care a fost, artista care a devenit și toate poveștile care au însoțit-o până aici. După 17 ani în care muzica a fost un fir constant al parcursului său, Daria Lupi a ales să adune aceste experiențe într-un album de 13 piese, fiecare contribuind la imaginea unui drum construit în timp.

„Cristale”, colaborarea cu Nosfe, este una dintre piesele care fac parte din această poveste. Unele colaborări depășesc momentul în care sunt create și ajung să poarte cu ele amintiri, emoții și legături care rămân importante.

„Pentru mine, «Cristale» este parte dintr-o poveste mult mai mare, în care am adunat ani de muzică, emoții și oameni care au însemnat ceva pentru mine. Colaborarea cu Nosfe are un loc special în această poveste și mă bucur că piesa poate ajunge acum la oameni și poate fi descoperită așa cum merită”, a spus Daria Lupi.

Single-ul face parte dintr-un album în care Daria Lupi privește spre anii care au format-o, fără să se desprindă de prezentul în care își construiește mai departe identitatea artistică. „Cristale” completează acest univers, păstrând în el și povestea unei colaborări care merită să fie ascultată dincolo de contextul în care a luat naștere.

Albumul a fost prezentat live în premieră pe 7 octombrie 2026, la Hard Rock Cafe, într-un concert cu o încărcătură emoțională specială pentru artistă. A fost seara în care, după 17 ani de muzică, Daria Lupi și-a adus pentru prima dată albumul în fața publicului, transformând un proiect construit în studio într-o experiență împărtășită cu oamenii apropiați și cu cei care îi urmăresc parcursul.

Printre momentele serii s-a numărat și prezența familiei lui Nosfe. Soția sa și fiica lor, Iris, au fost alături de Daria Lupi, iar publicul a avut ocazia să urmărească videoclipul în care fiica regretatului artist este protagonistă. Un moment care a adus povestea mai aproape de cei prezenți și a amintit că, dincolo de muzică, există oameni, familii și legături care continuă să aibă un loc important în viețile celor care le-au construit.