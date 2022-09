De ce Dana Rogoz nu mai vrea al treilea copil. Actrița nu are bonă: „Sunt foarte implicată și vreau să le fie lor bine”

Vedeta nu are o bonă și mereu se bazează pe ajutorul soțului ei. Radu Dragomir are grijă de copii cât ea lipsește de acasă, când merge la evenimente, când are repetiții la teatru sau spectacole. „Îi las cu Radu. Am noroc că deja sunt mai mari și se poate înțelege și el mai bine cu ei.

Și oricum nu stau foarte mult!”, a spus Dana Rogoz, care a făcut dezvăluiri pe larg despre Vlad și Lia.

„Copiii nu sunt dependenți de mine. Pot sta foarte bine și doar cu Radu, i-am mai dus și la mama destul de des, i-am lăsat și cu o prietenă de-a noastră. Vlad e o fire independentă, e liber să ne spună toate secretele lui, nu are nici un fel de cenzură. Spune orice prostioară pe care o face la școală, nu simte să-mi ascundă mie ceva, încă”, a mai spus actrița.

Întrebată dacă își dorește să devină mamă pentru a treia oară, ea a spus hotărâtă că nu. „Sunt deja mamă, rămân mamă, dar gata! Am terminat! Nu s-a mai pus problema. Sunt foarte implicată în ce-i privește pe copii și vreau să le fie lor bine. Nu există alte planuri în acest sens”.

Cât despre căsnicia cu Radu Dragomir, Dana Rogoz are numai cuvinte de laudă. „Nu mă dau expertă în ale căsniciei, dar nu cred în secrete! La noi a funcționat totul pentru că am fost foarte sinceri unul cu celălalt. Cred că semănăm în punctele esențiale.

Nu a trebuit niciodată să fac eforturi pentru a fi pe placul lui sau iubită de el. Ne-am iubit și ne iubim așa cum suntem și am fost de-a lungul celor 18 ani”, a încheiat ea.

