De ce nu a făcut Mihai Găinușă echipă cu fiica lui la „Asia Express”. Eva l-a dat de gol: „M-ar fi înnebunit”

Cei doi au venit împreună la lansarea noului sezon „Asia Express”, lăsând să se vadă ce echipă formidabilă fac împreună. Nu și atunci când vine vorba de competiție. Cel puțin asta ne-au spus amândoi, într-un interviu de-a dreptul spumos.

Deși, în urmă cu doi ani, Eva ar fi trebuit să-i fie parteneră în competiție, tânăra recunoaște că nu s-ar fi descurcat alături de tatăl ei. Cei doi au povestit, cu foarte mult umor, despre experiența lui Mihai Găinușă, despre cazările deloc confortabile, dar și despre relația lor, în care, dincolo de prima imagine, cei doi sunt mai degrabă cei mai buni prieteni.

Libertatea: Așa de mult v-a plăcut la Asia Express că vreți să faceți echipă nouă? Sau cumva sunteți supriza acestui sezon?

Mihai Găinușă: Eu am venit să mănânc pentru că nu am mâncat două luni acolo și am zis să scot pârleala acum. Vin la fiecare lansare de nou sezon să mănânc moca.

Și noi am crezut că vrei să o iei pe fiica ta în competiție!

Mihai Găinușă: Nu. Eva trebuia să vină cu mine atunci, acum doi ani, în ediția cu numărul 7. Numai că….

Eva Găinușă: Nu aș fi rezitat cu tine!

M.G : Asta o dată, a doua, dar și pentru că ea avea niște examene de dat pe care le-a luat între timp și a treia oară pentru că a văzut emiziunea la televizor și a zis că...Doamne ferește.

E.G.: Nu cred că aș putea să dorm pe jos.

Asta pentru că ei au prins așa o cazare mai „urâțică”, dar să știi că poți să negociezi.

M.G.: Când dormi într-un garaj, cu urină de pisică, nu e tocmai mai „urâțică”. Nu e cuvântul potrivit.

Dar dacă se duce Eva și dă din gene, poate că prinde o cazare mai bună!

E.G.: Posibil. Dar fost cu Oana (n.r. Oana Paraschiv, partenera lui de la „Asia Express”) și ea dădea din gene și degeaba.

M.G.: A dat mai mult din buze și ce a ieșit acolo...Adică a cam boscorodit lumea, nu prea ne-au dat cazare.

E.G.: Dacă nu era Oana, tu ajungeai acasă în două săptămâni.

M.G: Și dormeam acasă practic. Nu știu dacă a fost bine sau rău.

Pe noi, cei de acasă, chiar ne-a impresionat tatăl tău. De ce nu ai vrut să mergi cu el? Nici acum, după ce l-ai văzut în competiție, nu ți-ai schimbat părerea?

E.G.: Ah, ba da. M-a impresionat foarte tare. Am fost foarte mândră de el că a ajuns atât de departe, dar chiar m-a șocat că nu credeam că poate să facă față la așa ceva. Nu aș fi putut să mă duc cu el pentru că m-ar fi înnebunit.

Dar ce îți zice? Că stai prea mult să te machiezi? Că te speli prea des de cap? Mișcă-te mai repede! Ce crezi că ți-ar fi făcut?

M.G.: Ideea e că dacă se spăla pe cap și se machia, noi plecam acasă în prima săptămână.

E.G.: Și eu nu puteam să nu mă spăl pe cap și să nu mă machiez.

M.G.: Eu știu doar expresia: „să vă spălați pe cap cu probele astea”. Asta știu. A A fost greu și cred că era greu și pentru ea. La modul serios, era greu. Norocul meu a fost că a fost Oana acolo, care Oana, deși părea firava la început și a trecut peste niște limite, după aceea, efectiv, a fost motorul echipei noastre.

Lăsând gluma la o parte. Ai lăsa-o pe Eva să participe cu altcineva?

M.G.: Acum este adult, cred că poate să își ia singură deciziile. Dar adevărul este că aș prefera să participe la un concurs de miliardari, un miliardar tânăr, frumos așa, să facă echipă cu ea și să discute chestii filozofice, bineînțeles, și la sfârșit premiul să fie așa ca o bagatelă, pentru ca să rămână prieteni.

Așa a fost de protector de când erai mic?

E.G.: Nu. Niciodată. Nu are treabă. Noi suntem prieteni. Mă încurajează să fac ce vreau eu. Nu îmi zice să nu fac ceva sau să nu mă duc undeva.

Deci el s-a dat „cocoș” doar aici în fața camerei? Acasă se lasă santajat emoțional.

M.G.: Care e tatăl care nu a fost șantajat de fiică. Care e? Să mi-l arate cineva.

E.G.: Dacă ți-ai dorit fiică.

Cred că ați fi făcut echipă superbă. Poate vă vedem la un altfel de reality show.

M.G.: Poate vorbești cu cineva să facem o emisiune noi doi. Că putem să facem. Deci, atenție, putem să facem o emisiune de televiziune sau de radio. Cred că pot să fac oriunde. Și la Animal Planet sau la Național Geographic, adică nu e nicio problemă. Mă adaptez.

E.G.: Parte din animale.