De aproape un deceniu, Sore trăiește o frumoasă și discretă poveste de dragoste alături de Mircea, tatăl fetiței sale. De meserie avocat, bărbatul stă departe de camerele de filmat și rar apare în fotografiile vedetei. Alina Eremia a fost cea care i l-a prezentat cântăreței pe Mircea, iar de atunci a fost dragoste la prima vedere. Cei doi activează în domenii total diferite, însă asta nu a fost un obstacol în relația lor.

„S-au făcut aproape 9 ani și discreția a făcut și face parte din relația noastră, nu împart detalii din ea tocmai pentru că venim din două domenii total diferite. Spuneam că mi-ar fi plăcut ca întâlnirea noastră să se întâmple mai repede, pentru că am simțit, din prima clipă, că e o legătură veche între noi, ca din alte lumi. Dar ne-am cunoscut prin doi prieteni comuni, mai exact, Alina Eremia a fost Cupidonul meu”, a declarat Sore pentru VIVA!.

De ce nu s-a căsătorit Sore cu tatăl fetiței sale

Deși au o relație frumoasă și unită, cei doi nu au făcut pasul cel mare. Mircea a cerut-o în căsătorie pe Sore, însă nunta nu a avut loc. Noua concurentă de la „Dancing on Ice” a explicat că acest tip de eveniment nu a fost pe lista lor de priorități până acum, dar nici nu și-a imaginat vreodată ziua nunții.

„Da, am fost cerută în căsătorie, însă nunta, ca eveniment, nu a fost pe lista noastră de priorități și dintr-o comoditate. Nici eu, nici el nu suntem fanii evenimentului în sine, care este un factor de stres imens pentru miri și ar presupune un număr foarte mare de invitați pe care i-am avut deja la botez, am văzut ce înseamnă asta și cred că atunci ne-am convins amândoi că ne e bine așa cum suntem. Sinceră să fiu, nici nu am fost genul de fetiță care să își imagineze ziua nunții, nu prea îmi pot explica de ce, probabil de aceea nici nu sufăr pentru că n-am fost mireasă, încă”, a mărturisit Sore pentru sursa mai sus menționată.

Sore este concurentă la „Dancing on Ice”

Pentru Sore, acest proiect este un vis împlinit: „Abia așteptam să pot vorbi despre faptul că primăvara aceasta o voi petrece dansând pe gheață. Dancing on Ice: Vis în doi chiar îmi împlinește un vis, pentru că în copilărie mă vedeam prințesa gheții. Eu sunt o fire foarte competitivă și mă dăruiesc cu tot sufletul atunci când pornesc un proiect. Misiunea mea va fi să îndeplinesc un vis, iar pentru asta promit să învăț să fac prize spectaculoase, piruete și să valsez elegant. Totul pe patine”.

