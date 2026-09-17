Chef Florin Dumitrescu a hotărât să facă o schimbare importantă în stilul său de viață și s-a întors în sala de sport.

După o perioadă de câteva luni în care proiectele, dar și vacanțele l-au ținut departe de mișcare, bucătarul a decis că este momentul să își reia antrenamentele și le-a împărtășit această hotărâre celor care îl urmăresc în mediul online.

Recunoscut pentru stilul său direct și pentru transparența cu care își prezintă momentele din viața de zi cu zi, juratul emisiunii culinare de la PRO TV nu a ascuns faptul că procesul de reacomodare cu efortul fizic este unul solicitant.

„După 4 luni m-am întors la sport. A doua zi pe săptămâna asta. E greu, dar nu mă las. Vă doresc o zi minunată!”, a mărturisit chef Florin Dumitrescu.

Cum a slăbit Florin Dumitrescu 7 kilograme în două luni

La finalul anului trecut, Florin Dumitrescu afișa o formă fizică de invidiat. Florin Dumitrescu arată mai bine ca oricând! Juratul de la MasterChef a reușit să scape de 7 kilograme în doar două luni, iar secretul nu este o dietă strictă, ci o combinație simplă: sport constant și porții mai mici de mâncare. Chef-ul a povestit că mersul la sală a devenit o rutină de familie, iar alături de el este, zi de zi, soția sa, Cristina, cea care îi menține motivația la cote maxime.