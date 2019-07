„Da, asta cu cântatul am regretat-o toată viaţa mea. Nu ştiu exact de ce nu am mers mai departe. Primul meu rol a fost într-un musical, o coproducţie Anglia-România. Am cântat un an, am fost într-un turneu prin multe teatre din Europa. Atunci a fost un moment în care puteam să rămân în Londra, pentru că aveam o deschidere foarte mare. El şi-ar fi dorit să fiu orice altceva în afară de actriţă. După care, pentru că în anii ăia lumea se schimba, cred că a revenit la sentimente mai bune. Nu am apucat să vorbim prea mult despre asta, pentru că el a murit când eu eram în anul I de facultate… Ştiu că făcusem o reclamă şi chiar îmi doream foarte tare să vadă că am făcut ceva, dar nu a mai apucat„ , a declarat Cristina Cioran despre tatăl ei, potrivit Adevarul.ro.

