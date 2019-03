Dezvăluiri din trecutul lui Liviu Vârciu. „M-au spart cu bătaia”

„Am învăţat să nu fur, să nu mint, să nu păcălesc. M-au bătut foarte tare. Şi eu am zis că o să îmi bat copiii dacă trebuie. Mi-a dat Dumnezeu fete pentru că are simţul umorului. Am luat o bătaie foarte tare pentru că am furat o chestie şi m-au spart cu bătaia. M-au rupt. M-au bătut cu toate obiectele din casă. Că am minţit şi că am lipsit de acasă şi nu le-am spus unde sunt şi s-au îngrijorat”, a povestit Liviu Vârciu la emisiunea CulTOUR, de la Happy Channel.

În cadrul aceluiași interviu, artistul a mărturisit că și-ar fi dorit să fie pilot de încercare.

„Să fiu pilot de încercare. Mi-ar plăcea foarte tare. Când eram mic ziceam continuu că actor. Nu am vrut să fiu într-o trupă, să cânt, cu toate că m-au forţat de mic să învăţ nişte instrumente folositoare cum ar fi cornul. Ştiu să cânt la corn. Tata m-a înjurat tot timpul cât repetam”, a afirmat el.

Liviu Vârciu este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din showbiz-ul românesc. A cântat alături de trupa L.A., cu care a avut un foarte mare succes la public. Ulterior, Liviu Vârciu s-a concentrat pe cariera de actor, dar și de prezentator de emisiuni de televiziune. A fost căsătorit o singură dată, cu o fostă asistentă de televiziune. Liviu Vârciu are două fete: Carmina, din relația cu Amy Teiceanu, și Anastasia, din relația cu Anda Călin. Liviu Vârciu și Anda Călin s-au despărțit anul trecut.

