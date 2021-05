Dezvăluirile Iuliei Vântur despre traiul în India. „Trebuie să înveți toleranța ca să supraviețuiești acolo”

Are o viață în India, o carieră de succes la Bollywood, are un iubit celebru! Cu toate acestea, Iulia Vântur, în primii ani în India, a trecut prin unele dificultăți în ceea ce privește acomodarea.

S-a izbit de o cultură nouă, diferită, de alt gen de oameni, de o lume altfel decât cea din România. Vedeta s-a obișnuit însă, a declarat că a învățat lecția toleranței, ca să trăiască acolo.

„Traiul într-o țară străină te provoacă foarte mult. (…) Am învățat lecția toleranței. În momentul în care te izbești de o cultură nouă trebuie să înveți toleranța, altfel nu ai cum să supraviețuiești acolo. Trebuie să înveți să-i accepți pe cei din jur. (…)

Ai nevoie de toleranță pentru asta. Au fost momente grele în care îmi doream doar să simt îmbrățișarea mamei mele sau a tatălui. E un sentiment pe care n-ai cum să-l înțelegi decât atunci când ești departe de familia ta”, a declarat Iulia Vântur la Antena Stars, conform spynews.ro.

Despre motivul plecării ei în India și stabilirea acolo, vedeta a dezvăluit că nu a plănuit nimic, nu a plănuit nici măcar să își facă o carieră acolo. Totul a venit de la sine, a început să muncească și rezultatele au apărut pe parcurs.

„M-am lăsat dusă de val și ceea ce mi-a spus sufletul, aia am făcut. Nu am știut ce o să mă aștepte. Nu aveam nicio intenție profesională. (…)

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Am avut încredere în mine și în Dumnezeu. (…) Pentru o vreme, am păstrat proiectele din România în paralel cu șederea mea în India, iar pe parcurs am început să muncesc și acolo”, a mai mărturisit aceasta.

