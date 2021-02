Diana Dumitrescu le-a dat replica acelora care au criticat-o pentru felul în care își crește copilul. „Oamenii s-au înrăit, au stat foarte mult acasă”

„Prima dată mi-au spus că de ce nu alăptez. Problema este că eu nu am avut lapte. După mi-au zis că de ce plec în vacanță fără copil. Am și eu o viață, plec și cu copilul, dar am și nevoie de timp cu soțul meu.

După, că de ce m-am tuns, ei bine, m-am tuns pentru că am avut nevoie după sarcină”, a spus inițial Diana Dumitrescu în cadrul unei emisiuni TV, citată de Spynews.

„Oamenii s-au înrăit, au stat foarte mult acasă, nu au bani, nu mai au joburi, este de înțeles. Fiecare trece printr-o perioadă grea acum și atunci ei spun: ești urâtă, ești bătrână, de ce îi faci copilului așa, de ce îi dai aia.

Și în primă fază le ignori, o dată, de două ori, de trei ori, dar când toată lumea sare pe tine și te critică, la un moment dat, izbucnești, pentru că ești om.

Așa că am zis să fac haz de necaz și a funcționat. Spun asta deoarece comunitatea mea și-a dat seama că autoironia cu care spun că-mi cresc copilul pot să o pună și ele în practică.

În sensul că putem să fim mai relaxate, să lași copilul la desene. Până la urmă fiecare decide cum își crește copilul, ce face, cum face, este alegerea fiecăruia. Urmăresc și eu mămici, dar nu intru să comentez”, a mai adăugat vedeta.

Citeşte şi:

Doi experți români de la Cambridge explică de ce noile variante de COVID sunt mai contagioase și cheamă guvernul să acționeze

Filmul Colectiv, dublă selecție pe lista scurtă la Premiile Oscar, pentru „Cel mai bun film străin” și „Cel mai bun documentar”

Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași are materiale sanitare doar pentru urgențe. Pacient: „Singura şansă să mă operez ar fi să dau ochii peste cap acasă”

PARTENERI - GSP.RO Cântecul care a înfuriat-o pe Elena Ceaușescu. „Nicule, tu vezi ce zice ăsta?!” Ce a pățit atunci un celebru artist

Playtech.ro Florin Călinescu, atac GROBIAN la Andra, la Românii au Talent. Juratul s-a dezlănțuit, ce s-a întâmplat

HOROSCOP Horoscop 10 februarie 2021. Săgetătorii ar trebui evitate deplasările și discuțiile tensionate

Știrileprotv.ro O tânără a fost sfâșiată de câine în timp ce dormea. „Țipetele erau extrem de puternice”. FOTO cu animalul

Telekomsport VIDEO | Toţii fanii de pe arenă au izbucnit în râs când au auzit-o pe Simona Halep. Ce a spus jucătoarea din România