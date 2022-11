Dida Drăgan a muncit enorm pentru cariera sa și a făcut multe sacrificii de-a lungul timpului. Artista are un mare regret, însă nu-i pare rău că s-a mutat din țară.

„Da, am regrete în viață! Cel mai mare regret este am fost încuiată la sertar. Am fost un artist tare cuminte. Mie nu îmi place să bat toba în public. Îmi place liniștea! Sunt o femeie foarte cuminte. Nu mă duc la baruri sau la nu știu ce petreceri! Nu am timp de așa ceva. Nici nu îmi doresc să fiu altfel pentru că nu îmi permite programul!”, a declarat Dida Drăgan, pentru Click!.

Deși a rărit aparițiile la televizor sau la evenimentele mondene, cântăreața are o surpriză pentru fani. Dida Drăgan, în vârstă de 76 de ani, se pregătește să lanseze o nouă piesă.

„Acum mă pregătesc să înregistrez o piesă nouă. Melodia se numește «De tine nu îmi mai este dor». Nu este dedicat unei persoane aparte, o dedic tuturor românilor. Sunt o persoană foarte strictă în tot ceea ce fac: versurile, piesele…totul trebuie să iasă perfect. Acum sunt în România, dar o să plec peste câteva zile în Elveția și după iar mă întorc aici. Nu o să stau mult acolo. Eu nu am cum să nu vin aici, aici este casa mea. Dacă te gândești la câte premii am luat în viața asta, în urma efortului pe care l-am depus… Aici este casa mea! Eu nu am plecat niciodată din România și nici nu voi face asta”, a declarat artista.

„Am avut nenumărate depresii, dar sunt o mare credincioasă”

Dida Drăgan a vorbit și despre momentele grele din viața ei. Cântăreața a mărturisit că a fost în depresie, însă a reușit să treacă peste cu ajutorul credinței în Dumnezeu.

„Am avut nenumărate depresii, dar sunt o mare credincioasă. Dumnezeu nu m-a lăsat! Niciodată nu mi-a fost ușor. Trebuie să recunosc, am vrut să-mi iau viața de mai multe ori. Unul dintre momente a fost atunci când m-au acuzat pentru ce nu am făcut. Am fost acuzată de misticism, când am luat premiu cu piesa «Reaprindeți candela». Mergeam la biserică, e adevărat”, spunea Dida Drăgan.

