În weekend, Dinu Maxer a petrecut pe litoralul românesc, dar nu singur. Cântărețul în vârstă de 48 de ani a fost surprins în compania unei domnișoare brunete, alta decât Ada, cea care i-a fost iubită câteva săptămâni, după divorțul de Deea. Paparazzi Spynews l-au surprins pe artist în compania Magdalenei Chihaia, care e cunoscută în lumea dansului, dar și în televiziune.

Ieri, în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, Dinu Maxer a negat că ar avea o relație amoroasă cu Magdalena Chihaia. S-a speculat deja că cei doi sunt iubiți. „Nu, nu este prietena mea, este doar o amică, colaboratoare, mai nou și profesoara mea de bachata. Nu este ceea ce a scris presa. Crezi că îmi era rușine să zic? Sunt un bărbat liber, să nu lăsăm lumea să creadă prostii”, a spus Dinu Maxer la TV, conform wowbiz.ro.

Dinu Maxer: „Nu există altcineva în momentul ăsta”

Totodată, el a spus că acum e un bărbat liber, e singur și că pe viitor va fi mult mai atent la femeia pe care și-o va alege. „Nu există altcineva în momentul ăsta, căci dacă era, am fi mers în trei la festivalul de salsa, dar sunt în căutări, de data asta o să fiu mai selectiv.

Eu nu înțeleg de ce au apărut știrile astea acum, eu am prezentat deja noua mea piesă cu ea îmbrăcată în rochie de mireasă, de ce nu au comentat atunci? Ne cunoaștem deja de două luni, dacă era ceva, se întâmpla mai demult”, a mai explicat Dinu Maxer.

Magdalena Chihaia neagă relația cu Dinu Maxer

Ieri, pentru Click, Magdalena Chihaia a vorbit despre relația cu Dinu Maxer, după ce au fost pozați împreună. „Nu, nu sunt împreună cu Dinu! Suntem prieteni și ne înțelegem perfect. Dacă am fi fost, ați fi știut. Da, am trecut printr-un divorț, în urmă cu mai mulți ani, iar acum sunt pregătită sufletește și mental să îmi refac viața personală”, a spus ea.

Și a continuat: „Adică, nu mă mai gândesc neapărat la căsătorie, am trecut pe acolo și știu cum este. Însă cred că persoana potrivită pentru mine, acel bărbat puternic care să-mi respecte profesia o să apară cât de curând. Înainte de toate mă surprinde faptul că se scrie acum despre acest lucru, având în vedere că eu și Dinu am făcut postări împreună încă de când a lansat melodia „S-a furat mireasa”. Am fost la emisiuni împreună și nu avem de ce să ne ferim.

Suntem prieteni și ne înțelegem foarte bine. De o perioadă scurta de timp, Dinu a intrat în lumea latino, așa că o să ne vedeți destul de des împreună. Mai ales că noi avem proiecte împreună: cel cu mireasa, pe parte de MC la evenimente și multe altele, pe care le veți afla pe parcurs. După cum bine știți, muzica latino se dansează în doi”.

Totodată, dansatoarea a făcut dezvăluiri și despre ieșirea de pe litoral cu Dinu Maxer, când paparazzii i-au surprins împreună. „Am fost la un festival de bachata în Mamaia, în acest weekend, unde am fost primiti cu brațele deschise și am dansat foarte mult. Consider că cine a „ciripit” trebuia mai întâi să ne întrebe și pe noi care este adevărul și apoi să comenteze”, a mai declarat Magdalena Chihaia pentru Click!

Cine e și cu ce se ocupă Magdalena Chihaia

În vârstă de 37 de ani, Magdalena Chihaia este dansatoare, coregrafă și profesoară de dans. Ea are mai multe proiecte, printre care și un contract cu Teatrul Elisabeta din București, unde performează în diverse spectacole.

Nu e străină nici de lumea televiziunii, acum ceva vreme, ea a apărut în emisiunea „iUmor” de la Antena 1. Referitor la viața ei personală, Magdalena Chihaia a fost căsătorită, dar a divorțat.

