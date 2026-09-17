Edi Hordilă și Radu Isac au părăsit Asia Express 2026. Cum au ratat calificarea pentru China

Edi Hordilă și Radu Isac au fost eliminați din Asia Express 2026, în cea de-a opta ediție, lider detaşat de audiență! Ultima etapă din Uzbekistan s-a încheiat pentru ei, în timp ce China îi așteaptă pe ceilalți concurenți.

Ultima cursă din Uzbekistan a adus una dintre cele mai tensionate seri de la Asia Express. Pe străzile din Tașkent, trei echipe au luptat până la epuizare pentru un loc în etapa următoare: Valerie Lungu și Alex, Mirela Retegan și Maya, respectiv Radu Isac și Eduard Hordilă.

Edi Hordilă și Radu Isac au fost eliminați din Asia Express 2026

Aseară, la Asia Express – Drumul Mătăsii miza a fost uriașă, iar fiecare secundă a contat. Concurenții au avut de trecut prin provocări foarte diferite, de la elemente de circ și călătorii cu metroul până la o vizită în cel mai mare bazar din Uzbekistan. Aventura lor a continuat cu o experiență culinară autentică, în care au descoperit celebrul plov, unul dintre preparatele emblematice ale țării.

După o cursă intensă, clasamentul final a adus o veste pe care nimeni nu și-o dorea. Pentru a doua etapă consecutiv, eșarfa a fost roșie. Radu Isac și Edi Hordilă au ajuns pe ultimul loc și au fost nevoiți să-și încheie călătoria pe Drumul Mătăsii. Eliminarea celor doi a fost cu atât mai dificilă cu cât toate echipele au sperat până în ultima clipă că eșarfa va fi verde. Pentru Radu și Edi, aventura Asia Express se oprește în Uzbekistan, după o călătorie plină de provocări, adrenalină și momente care le-au pus la încercare limitele.

Asia Express 2026 continuă în China

Însă competiția merge mai departe, iar o schimbare spectaculoasă de decor îi așteaptă pe concurenții rămași în joc. Cea de-a treia etapă începe în China, iar punctul de pornire va fi orașul Shenzhen, unul dintre cele mai impresionante centre tehnologice ale lumii.

După drumurile din Uzbekistan, concurenții pășesc într-un univers complet diferit. O nouă cultură, o altă civilizație, oameni cu obiceiuri și tradiții fascinante, preparate surprinzătoare și o limbă pe care cu greu o vor putea descifra. În China, regulile jocului se schimbă, iar fiecare misiune poate deveni o adevărată probă de adaptare.

Antena 1 transmite că ediția Asia Express difuzată aseară s-a impus ca lider detaşat de audiență, la nivelul tuturor categoriilor de public.

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:29 – 00:28, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a opta ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 5.8 puncte de rating şi 28.6% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, cu MasterChef şi Burlacii: Foc în Paradis, înregistra 3.3 puncte de rating şi 16.4% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 5.7 puncte de rating şi 21.2% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 3.1 puncte de rating şi 11.3% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 4.6 puncte de rating şi 17.2% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 3.5 puncte de rating şi 13% cota de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:58, peste 1.1 milioane de telespectatori urmăreau lupta pentru următoarea etapă a competiţiei.