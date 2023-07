Lidia Vadim a recunoscu că nu a cunoscut altă față a tatălui său decât cea de personaj public, mereu fotografiat în stradă, semnând autografe sau sacrificându-și timpul liber și vacanțele pentru a se dedică muncii sale. Cu toate acestea, ea afirmă că a avut o copilărie deosebită, întrucât tatăl său i-a oferit tot ceea ce a considerat că ea și sora ei, Eugenia, au nevoie.

„Am avut o copilărie foarte fericită! A fost specială pentru că tată a fost persoană publică încă de când eu m-am născut… eu nu îl știu pe tată altfel decât persoană publică, decât făcând poze cu oamenii pe stradă, dând autografe, sacrificând vacanțe sau timp cu noi pentru a merge la muncă…

Dar cu toate astea am avut o copilărie foarte fericită pentru că tată ne-a oferit tot ceea ce el a considerat că avem nevoie… Tata a fost un geniu”, povestește aceasta.

Lidia Vadim: „Noi întotdeauna am avut o viață atipică, am avut gardă de corp”

Tot ea mărturisește că viața lor a fost mereu atipică, Lidia remarcând faptul că acest aspect, alături de numele celebru pe care îl purtau, au avut un impact puternic asupra ei. La școală, de exemplu, situația era diferită, mai ales pentru cei care nu îl simpatizau pe tatăl lor.

Lidia Vadim își amintește cu tristețe cum a fost discriminată de către unii profesori din cauza numelui pe care îl purta. „Noi întotdeauna am avut o viață atipică, am avut gardă de corp, niciodată nu eram singure… am resimțit chestia asta, plus numele. La școală, de exemplu, nu era același lucru, mai ales pentru cei care nu îl plăceau pe tată…Impacul negativ venea mai ales din partea profesorilor…

Eu mi-am auzit și: «Esti fiica lui Vadim, la mine nu treci clasa!». De exemplu, îmi luăm rigla la palmă tot pentru că eram fiica lui Vadim”, povestește Lidia Vadim despre copilăria să și impactul și povara purtării numelui de Vadim.

În emisiunea „În oglindă” de sâmbătă Lidia Vadim iși împărtăși experiențele personale și oferă o perspectivă unică asupra tatălui său, Corneliu Vadim Tudor.

Cu ce se ocupă Lidia Vadim

Fata cea mare a lui Vadim Tudor este cea care se ocupă de revista pe care tatăl ei a lăsat-o moștenire. „România Mare” este o sursă de venit pentru întreaga familie. Lidia se implică foarte mult pentru această publicație.

„Revista n-a fost întreruptă niciodată, merge neîntrerupt de 32 de ani, avem colaboratori care scriu, e o revistă de istorie, politică și cultură, care se găsește în toată țara, la toate chioșcurile, la prețul de 6 lei. Eu nu scriu, dar avem editorialiști. Mama se simte mai bine. Dar nici ea și nici sora mea nu lucrează la revistă, doar eu mă ocup”, a declarat Lidia Vadim Tudor într-un interviu mai vechi pentru Ego.

