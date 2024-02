Recent, cancan.ro scria că Gabi Bădălău s-a îndrăgostit nebunește de Andreea Ligia, o tânără antrenoare de fitness din București. Despre fiul fostului ministru al Economiei se știa că are o relație de mai bine de trei ani cu Bianca Drăgușanu, însă nu întotdeauna era lapte și miere între ei.

Gabi Băbălău a cunoscut-o pe Andreea Ligia la sala de fitness la care se antrenează el, dar și fosta lui iubită. Antrenoarea de fitness i-ar fi atras atenția omului de afaceri și s-a zvonit că acesta a părăsit-o pe Bianca Drăgușanu pentru ea. Mai mult, sursa mai sus-menționată precizează că Gabi s-ar fi oferit să îi cumpere Andreei o mașină, însă ea l-a refuzat.

Acum, după toate speculațiile apărute în ultimele zile, antrenoarea de fitness a făcut primele declarații și neagă că ar avea o relație cu Gabi Bădălău. Mai mult, această precizează că nu este implicată în nicio relație amoroasă, însă nici nu este disponibilă.

„Nu am nici o legătură cu articolul asta, nu sunt motivul nimănui de despărțire, nu am o relație cu nimeni. Sunt singură, iar asta nu înseamnă că sunt și disponibilă! Nu sunt persoană publică, nici nu mi doresc să fiu… cu atât mai puțin să apar în astfel de scandaluri! Vă rog respectuos să nu mă implicați în ceva ce nu mă privește”, a declarat Andreea Ligia, potrivit spynews.ro..

Antrenoarea de fitness a precizat că nu își dorește să fie implicată în niciun scandal și mai ales nu-și dorește ca imaginea sa să fie afectată de aceste informații neadevărate.

„Nu fac parte din lumea asta mondenă, sunt un om normal și sincer nu vreau să mi fie periclitată imaginea speculându-se tot felul de lucruri neadevărate. Mulțumesc!”, a mai adăugat tânăra.

Bianca Drăgușanu refuză să mai vorbească despre relația cu Gabi Bădălău

De câțiva ani, Bianca Drăgușanu păstrează discreția când vine vorba despre viața ei amoroasă. Dacă în trecut apărea în emisiuni de televiziune și discuta despre relațiile ei, acum a decis să păstreze tăcerea. Se iubește cu Gabi Bădălău, omul de afaceri de care s-a despărțit de mai multe ori.

S-au distrat împreună de Revelion, la salonul de evenimente al familiei lui, din apropiere de București. Acolo s-au și pozat împreună, iar imaginile au ajuns pe contul ei de Instagram, unde are peste un milion de urmăritori.

În schimb, Bianca Drăgușanu nu a mai făcut nicio mărturisire despre relația cu Gabi Bădălău. Nu vrea să mai discute despre viața ei personală. „Eu la modul general nu mai vreau să epatez și să ies în evidență cu lucrurile din viața mea personală, de asta n-am mai pus nici poze, de asta mă feresc să fac și declarații, pentru că viața este mereu imprevizibilă și pentru că viața mea personală de ceva vreme încerc să o țin departe de ochii lumii.

Cu cât se știe mai puțin despre tine și relația ta, cu atât tu, cel care îți trăiești viața, ești mai fericit”, a spus Bianca Drăgușanu pentru Spynews. Fosta prezentatoare de televiziune a explicat că face lămuriri în presă numai atunci când apar informații eronate despre ea.

La începutul acestui an, Bianca Drăgușanu mai declara: „După cum ați observat în ultimii 2-3 ani, eu am încercat să fac cât mai puține declarații despre relația pe care o am. Am vorbit strictul necesar atunci când s-a spus că ne-am fi despărțit sau strictul necesar atunci când chiar a trebuit să lămuresc niște lucruri pentru că nu se înțelegeau anumite lucruri.

Așa vreau să rămână în continuare. Din respect pentru presă fac declarații doar de strictul necesar. Nu mai vreau să epatez cu copilul meu pe Instagram, cu relația mea pe Instagram sau cu viața mea personală pe Instagram sau în spațiul public.

Atunci când faci chestiile astea nu mai ai cum să fii fericit, să trăiești în liniște. Viața mea personală este viața mea personală”.

