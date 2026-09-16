Volodimir Zelenski acuză Rusia că a încercat să îl asasineze de două ori în ultima săptămână: „M-au atacat în Moldova”

Avionul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a fost vizat de două ori de Rusia în ultimele săptămâni, a declarat liderul de la Kiev într-un interviu pentru CBS News, marți. Incidentul a avut loc în timpul deplasărilor oficiale ale acestuia prin spațiul aerian al Republicii Moldova.

„În Moldova, avionul meu prezidențial era acolo și de aceea au atacat Moldova”, a declarat Zelenski. „Când ne-am întors acasă, din nou prin Chișinău, au făcut la fel”.

Prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Store, a confirmat anterior că, pe 9 septembrie, o dronă rusească aproape că a lovit avionul lui Zelenski în timp ce acesta decola din Chișinău către Oslo. „Aceasta este realitatea în care trăiește”, a subliniat Store.

În interviul acordat, Zelenski a mai dezvăluit că, la întoarcerea spre Ucraina, una sau două drone au pătruns în spațiul aerian moldovenesc. Acest incident, care nu fusese raportat până acum, ridică noi semne de întrebare asupra intențiilor Rusiei. Deși oficialii ucraineni au precizat că delegația prezidențială a fost în siguranță, Zelenski consideră că astfel de acțiuni fac parte dintr-o strategie de intimidare.

„Acesta a făcut parte dintr-o strategie rusească de intimidare a mea și a altor lideri străini”, a subliniat președintele ucrainean.

Un alt incident grav a avut loc duminică, atunci când o dronă rusească a lovit un tren de pasageri care transporta oficiali străini în vizită în Ucraina, printre care și fostul director CIA David Petraeus. Demnitarii au fost nevoiți să evacueze trenul în apropierea graniței cu Polonia.