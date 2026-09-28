Supercupa Spaniei se va juca în 2027 în afara țării, la doar o oră distanță de București. Ce oraș va găzdui marea finală

Aflat într-o poziție unică, la granița dintre două continente, Istanbul, unde se ajunge în doar o oră cu avionul, din București, se pregătește să devină, în 2027, una dintre marile capitale sportive ale lumii.

Odată cu revenirea mult așteptată a Marelui Premiu de Formula 1 al Turciei și cu pregătirile pentru cea de-a patra ediție a Jocurilor Europene, cea mai importantă competiție multisport a continentului, orașul se îndreaptă către un an de referință pentru sport.

Calendarul sportiv al Istanbulului va debuta cu Supercupa Spaniei, programată în perioada 2-6 februarie 2027, una dintre cele mai prestigioase competiții ale fotbalului spaniol urmând să fie disputată pe malurile Bosforului.

Noua competiție inclusă în calendarul internațional de evenimente sportive găzduite de Istanbul va reuni elita fotbalului spaniol. Ediția din 2027 va aduce față în față câștigătorul și ocupantul locului al doilea din La Liga, prima ligă de fotbal a Spaniei, precum și finaliștii Cupei Regelui: Real Madrid, Real Sociedad, FC Barcelona și Atletico Madrid.

Supercupa Spaniei, pentru a doua oară disputată în afara țării

Cu sprijinul Ministerului Culturii și Turismului din Republica Turcia și al principalilor parteneri ai evenimentului, Supercupa Spaniei 2027 va fi organizată pentru prima dată în Turcia, care devine astfel doar a doua țară din afara Spaniei ce găzduiește competiția.

Evenimentul, desfășurat pe parcursul a cinci zile, este așteptat să atragă la Istanbul suporteri din întreaga lume. Turneul va include trei meciuri decisive (două semifinale și marea finală) organizate pe trei dintre cele mai importante stadioane ale orașului.

Ceremonia oficială de semnare a acordului pentru organizarea Supercupei Spaniei 2027 a avut loc la 17 septembrie 2026, la Centrul de Pregătire și Educație al Echipelor Naționale Hasan Dogan, aparținând Federației Turce de Fotbal, în Istanbul.

La eveniment au participat oficiali și reprezentanți importanți ai lumii sportului, printre care Mehmet Nuri Ersoy (ministrul Culturii și Turismului), Dr. Osman Așkin Bak (ministrul Tineretului și Sportului), Necmeddin Bilal Erdogan (președintele Uniunii Mondiale de Etnosport), Turki Alalshikh (președintele Autorității Generale pentru Divertisment din Regatul Arabiei Saudite), Rafael Louzzn (președintele Federației Regale Spaniole de Fotbal) și Ibrahim Ethem Haciosmanoglu (președintele Federației Turce de Fotbal).

Finala ar putea fi Real Madrid - FC Barcelona

Supercupa Spaniei este organizată anual în format eliminatoriu, cu patru echipe: primele două clasate din La Liga și cele două finaliste ale Cupei Regelui. În ediția din 2027, semifinalele le vor aduce față în față pe Real Sociedad și Real Madrid, respectiv pe FC Barcelona și Atletico Madrid.

Prima semifinală este programată pe 2 februarie 2027, pe Stadionul Chobani - Complexul Sportiv Șukru Șaracoglu, iar cea de-a doua va avea loc pe 3 februarie, pe Stadionul Tupraş Beșiktaș. Repartizarea exactă a meciurilor pe cele două arene urmează să fie anunțată în săptămânile următoare.

Câștigătoarele celor două semifinale se vor întâlni în marea finală, programată pentru 6 februarie 2027, pe RAMS Park - Complexul Sportiv Ali Sami Yen. Cele trei arene au împreună o capacitate totală de 143.982 de spectatori.

Istanbul are deja o experiență importantă în organizarea unor evenimente majore din fotbalul european, printre care finalele Ligii Campionilor UEFA din 2005 și 2023 și finala UEFA Europa League din 2026.