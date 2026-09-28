România a câștigat locul I la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori 2026, desfășurată între 22 și 28 septembrie la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, cu trei medalii de aur și una de bronz.

România, lider la informatică la Balcaniada pentru Juniori

România a triumfat la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori (JBOI) 2026, desfășurată între 22 și 28 septembrie la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina.

Cei patru elevi din lotul național au obținut trei medalii de aur și una de bronz, clasând țara noastră pe locul I în clasamentul pe națiuni.

Performanța remarcabilă a fost condusă de Andrei Nemțișor, elev la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași, care a câștigat medalia de aur absolut și a obținut cel mai mare punctaj din competiție.

Alături de el, Traian Danciu și Vlad Bondoc, ambii de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, au cucerit alte două medalii de aur.

Vlad Ioan Muntoiu, de la Colegiul Național de Informatică „Constantin Diaconovici Loga” din Timișoara, a completat palmaresul cu o medalie de bronz.

„România a avut o evoluție remarcabilă: toți cei patru elevi ai lotului național au cucerit medalii, iar performanțele lor au propulsat țara noastră pe locul I în clasamentul pe națiuni, atât în funcție de punctajul total, cât și de numărul și valoarea medaliilor obținute.”, a transmis SEPI (Societatea pentru Excelență și Performanță în Informatică).

Competiția a reunit 55 de participanți din 13 țări, iar România s-a poziționat pe primul loc datorită punctajului total impresionant și valorii medaliilor obținute, conform Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică (SEPI).

„Felicitări tuturor elevilor medaliați, profesorilor, părinților și tuturor celor care au contribuit la acest succes!”, a transmis SEPI, organizația responsabilă de pregătirea lotului național.

Coordonarea echipei a fost asigurată de profesorul Eugen Nodea, de la Centrul Județean de Excelență Gorj, și de Ioan-Cristian Pop, student la Universitatea Politehnica București.

De asemenea, SEPI a mulțumit ambasadorului României în Bosnia și Herțegovina, Anton Păcurețu, pentru sprijinul acordat delegației române.

Vlad Muntoiu, lăudat de Colegiul Național C.D. Loga

Vlad Muntoiu, elev al Colegiului Național C.D. Loga din Timișoara, a câștigat medalia de bronz la Balcaniada de Informatică.

„Ce veste minunată de la Sarajevo! Vlad Muntoiu a câștigat medalia de bronz la Balcaniada de Informatică! L-am încurajat cu toții încă de la ceremonia de deschidere a anului școlar, iar astăzi îl aplaudăm cu toată puterea noastră pentru performanța pe care a obținut-o!”, au transmis reprezentanții colegiului.

Vlad Muntoiu, medalie de bronz la Balcaniada de Informatică 2026 Sursa foto: Facebook/ Colegiul National C.D.Loga Timisoara

Comunitatea Colegiului Național C.D. Loga a subliniat efortul depus de elev pentru a ajunge la această performanță.

„Suntem mândri de tine, Vlad - de talentul tău, de munca și perseverența care te-au adus până aici și de felul în care reprezinți LOGA și România la cel mai înalt nivel. Astăzi, întreaga comunitate LOGA te aplaudă la scenă deschisă!”, a mai transmis Colegiul din Timișoara.

La Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, s-a desfășurat cea de-a 19-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Informatică pentru Juniori (JBOI 2026), în perioada 22 - 28 septembrie 2026. Elevi din 14 țări au participat la această competiție.

Olimpiada este o competiție de programare algoritmică, care presupune gândire logică și matematică, cunoștințe de algoritmi și structuri de date, precum și capacitatea de a rezolva probleme complexe de programare, spun organizatorii.

România, patru medalii la Olimpiada Balcanică de Informatică

Performanța lui Vlad Muntoiu se adaugă rezultatelor obținute de elevii români la cea de-a 33-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Informatică, Balcaniada pentru seniori (BOI), desfășurată în perioada 14-20 septembrie, la Tirana, în Albania.

Lotul României a obținut în total patru medalii: una de aur, două de argint și una de bronz.

Medaliile au fost câștigate de:

Ștefan-Cătălin Savu, de la Colegiul Național Ion Luca Caragiale din Ploiești - medalie de aur;

Matei Neacșu, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București - medalie de argint;

Cezar-Luca Mironov, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București - medalie de argint;

Luca-Valentin Mureșan, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București - medalie de bronz.

La competiția pentru seniori au participat peste 75 de elevi din 18 țări.