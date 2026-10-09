Câte limbi străine știe Pepe junior. Artistul, dezvăluiri rare despre copiii lui: „Rosa a ieșit campioană națională”

Invitat recent la emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu” de pe YouTube, Pepe a făcut dezvăluiri despre cum se desfășoară filmările emisiunii „Hai că poți”, pe care o va prezenta la Kanal D în curând.

De când a văzut care este conceptul emisiunii, artistul și-a dat seama că formatul „Hai că poți” este potrivit pentru el. „Mi-am dat seama că mi se potrivește mănușă. Este exact ceea ce-mi place, e plin de viață, e plin de jocuri, e plin de neprevăzut și întotdeauna e nevoie și de susținerea partenerului. Și aici, când intrăm în relațiile fiecărui cuplu, mai descoperim una, alta... E interesantă tare emisiunea, te trece prin toate stările”, a afirmat Pepe.

„Hai că poți” este emisiunea prezentată de Pepe la Kanal D

„Hai că poți” este un game show plin de energie, cu probe amuzante și umor, în care concurenții, patru cupluri, arată cât de bine își cunosc jumătatea și cât de bine funcționează în cuplu.

„Contează cât de bine te cunoști, cât de bine îl cunoști pe celălalt, cât de bine reacționezi, câtă încredere ai în el, cât de mult accepți să riști și să câștigi sau să pierzi suma de 25.000 de lei, care e premiul în fiecare ediție a show-ului. Se câștigă totul prin veselie”, a adăugat prezentatorul de la Kanal D.

Formatul este unul complex, iar o echipă amplă de producție face ca totul să arate și să se desfășoare perfect. „Sunt foarte mulți oameni implicați în producție, care lucrează la tot ceea ce înseamnă realizarea acestui show”, a mai spus Pepe.

Chiar și probele prin care trec concurenții sunt atent gândite și testate. Unele pot fi surprinzător de dificile pentru bărbați, în timp ce femeile le pot rezolva foarte repede. Prezentatorul a dat detalii din „bucătăria” acestei emisiuni.

„Colegii din producție fac teste pentru fiecare probă în parte. Sunt niște oameni care gândesc și care se pun în pielea concurenților înainte, tocmai pentru a fi siguri că sunt realizabile lucrurile acelea. Pentru probele de bărbați sunt colegi care fac probele înainte, pentru fete sunt colege care testează totul înainte... Au fost probe pe care băieții nu le-au reușit. Am încercat cu toții să facem ceva și a venit o fată care în zece secunde le-a rezolvat”, a mărturisit artistul.

Întrebat dacă ar fi deschis să participe la emisiune alături de soția sa, Yasmine, Pepe a răspuns afirmativ și consideră că experiența ar fi foarte plăcută. „Ne-am întâlnit întâmplător la câteva petreceri. M-a invitat la ziua ei de naștere... Și ea era singură, și eu eram singur... Am rămas împreună de la ziua ei”, și-a amintit Pepe în emisiunea de pe YouTube.

Prezentatorul de la „Hai că poți” a recunoscut că a fost atras de Yasmine pentru că a simțit că prezența lui o face fericită. Faptul că se cunoșteau deja a creat o conexiune rapidă între cei doi.

„În primul rând m-a atras cel mai tare faptul că era foarte fericită că am venit și din momentul acela mi-am dat seama că o pot face fericită și că eu sunt foarte fericit. Nici n-a trebuit să mă prezint prea mult pentru ea, pentru că îmi cunoștea viața... De atunci ne-am privit altfel”, a adăugat Pepe.

Artistul este mândru de copiii lui

Vedeta este tatăl a patru copii: Rosa și Maria, dintr-o căsătorie anterioară, și Jessica și Pepe jr., din actuala căsnicie. Pepe are o relație apropiată cu urmașii săi, fiind implicați împreună într-o mulțime de activități în care excelează. Și se ocupă îndeaproape de creșterea și educația lor, chiar dacă acest lucru presupune un program foarte încărcat.