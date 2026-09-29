Există replici din istoria cinematografiei care par scrise special pentru a deveni legendare, însă unele dintre cele mai puternice momente de pe marele ecran se nasc dintr-o pură întâmplare. Este și cazul unei fraze rostite de vrăjitorul Gandalf în blockbusterul „Stăpânul Inelelor: Frăția Inelului”, o replică ajunsă la public într-o formă diferită față de viziunea originală a scriitorului J.R.R. Tolkien, relatează Espinof.com.

Secvența îl înfățișează pe vrăjitorul interpretat de Sir Ian McKellen pe podul Khazad-dûm, unde îl înfruntă pe înfricoșătorul Balrog.

Confruntat cu creatura demonică de foc și umbră, Gandalf își înfige toiagul în piatră și rostește cu autoritate o frază rămasă întipărită în memoria colectivă a milioanelor de fani din întreaga lume.

Cum a transformat o uitare de scenariu replica lui Gandalf

În scenariul inițial și în paginile cărții scrise de Tolkien, fraza planificată pentru acel moment decisiv era „You cannot pass” („Nu poți trece”).

Cu toate acestea, în timpul filmărilor solicitante din Noua Zeelandă, Ian McKellen a avut un scurt moment de ezitare și nu și-a putut aminti exact linia din scenariu.

În loc să se oprească, actorul britanic a improvizat pe loc și a strigat din toți plămânii „You shall not pass” („Nu vei trece” / „Nu veți trece”).

Schimbarea involuntară, departe de a strica încărcătura dramatică a secvenței, i-a oferit vrăjitorului o notă și mai mare de maiestozitate și fermitate.

Lustrul de autenticitate al acestei mici erori a fost confirmat chiar de Ian McKellen câțiva ani mai târziu. În cadrul unei apariții la celebra emisiune „The Graham Norton Show” în 2019, îndrăgitul actor a recunoscut deschis că totul a plecat de la un simplu lapsus de memorie petrecut pe setul de filmare.

De ce a decis regizorul Peter Jackson să păstreze greșeala

Regizorul trilogiei, Peter Jackson, a realizat imediat potențialul incredibil al acelei duble. În loc să întrerupă cadrul sau să refacă scena pentru a fi fidel 100% textului scris, cineastul neozeelandez a decis să păstreze variația spontană a lui McKellen în montajul final.

Astfel, o scăpare de moment s-a transformat în cel mai faimos citat al întregii francize cinematografice. Deși formularea s-a îndepărtat puțin de rândurile exacte din romanul lui Tolkien, adaptarea a păstrat nealterat spiritul operei și a transformat confruntarea de pe podul Khazad-dûm într-un punct de referință pentru genul fantasy.

Ian McKellen îmbracă din nou mantia de vrăjitor în 2027

Această anecdotă din culisele producției capătă o relevanță deosebită în prezent, în condițiile în care Ian McKellen se pregătește să revină în Pământul de Mijloc.

Actorul britanic a fost confirmat în distribuția viitoarei producții „Stăpânul Inelelor: Vânătoarea lui Gollum” (The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum).

Noul proiect cinematografic este regizat de Andy Serkis, cel care îl va interpreta din nou pe Gollum prin tehnologia motion-capture.

Producția a intrat deja în faza de dezvoltare și este programată să ajungă în cinematografele din întreaga lume pe 17 decembrie 2027.