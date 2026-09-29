Marea finală a Campionatului Național de Drift va avea loc în Piața Constituției

Piața Constituției din București va găzdui, în acest weekend, marea finală a Campionatului Național de Drift 2026, acolo unde sunt așteptați i peste 7.000 de spectatori și aproape 60 de piloți de top din cinci țări. Mașinile acestora au o putere cumulată de peste 50.000 de cai putere.

Piața Constituției va fi amenajată și securizată pentru a găzdui un circuit profesionist de drift. Vor fi montate tribune pentru spectatori și vor fi amenajate o zonă pentru fani pe promenada din fața Palatului Parlamentului, precum și un spațiu dedicat unei expoziții de mașini modificate.

După patru etape disputate la Ploiești, București și Transilvania Motor Ring, lupta pentru titlu ajunge la ultima confruntare. Favoritul este Cristian Tauru, care conduce clasamentul clasei Pro cu 385 de puncte, urmat de bulgarul Iskren Iliev, cu 331 de puncte, și de Gabi Imre Jr., cu 294 de puncte. Acesta din urmă a devenit campion absolut în urmă cu doi ani.

La doar 17 ani și 7 luni, Tauru are șansa unei performanțe istorice: dacă va câștiga titlul, ar putea deveni cel mai tânăr campion național absolut din istoria driftului românesc. Recordul este deținut în prezent de Gabi Imre Jr., care a câștigat titlul la 17 ani și 11 luni.

Finala va începe sâmbătă, cu antrenamentele oficiale și calificările. Duminică după-amiază vor avea loc duelurile care vor decide câștigătorii celor două clase, Semi Pro și Pro.

Printre piloții care vor lua startul se numără foștii campioni Claudiu Adam și Radu Moise, dar și concurenți cu mașini extrem de puternice, precum Cătălin Trifan (BMW E46 – 1.200 CP), Miklos Laszlo (BMW E46 – 1.000 CP) și Albert Ciotu (BMW E92 – 1.000 CP). Alături de piloții din Ucraina, Bulgaria și Republica Moldova, prezențe deja obișnuite în Campionatul Național de Drift, la finala de la București vor participa și doi piloți din campionatul italian: Cristian Barichelo și Matteo Catalini.

„Ne dorim ca marea finală să fie o sărbătoare a driftului, trăită împreună cu miile de fani care vor veni în Piața Constituției. Energia din tribune, duelurile de pe circuit și emoția luptei pentru titlu vor crea o atmosferă specială, chiar în inima Bucureștiului. Am pregătit și o zonă de mâncare și divertisment, astfel încât spectatorii să se poată bucura de întreaga zi la eveniment, alături de prieteni și familie”, a declarat Denis Manea, președintele RoDrift.