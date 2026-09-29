Ministerul Apărării, condus de Radu Miruță, a susținut marți, 29 septembrie, că prezența generalilor la audierea din ziua precedentă este o practică uzuală, menită să ofere comisiilor parlamentare informații de specialitate, fără a fi necesare mandate de reprezentare. „De ce au venit militari la audiere? Răspunsul e simplu: de obicei”, a replicat și Miruță.

Radu Miruță a venit cu trei generali la audierile din comisiile parlamentare și a fost acuzat că i s-au „șoptit” răspunsuri

Radu Miruță, ministrul propus la Apărare de către premierul desemnat Siegfried Mureșan, a primit aviz negativ luni, 28 septembrie, la audierile în Comisiile din Parlament. Au fost 17 voturi pentru şi 21 contra.

La aceste audieri, ministrul USR al Apărării a venit însoţit de trei generali: Cornel Pleşa, Adrian Ivan şi Valeriu Roșu.

Miruță, care și acum ocupă funcția de ministru al Apărării, a fost apoi acuzat că unele răspunsuri i-au fost „șoptite” de către generalii veniți cu el.

Explicațiile MApN

„Activitatea cadrelor militare din Ministerul Apărării Naționale este guvernată de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, și de acte normative de nivel secundar precum Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 38/2016 pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate, cu modificările și completările ulterioare”, a transmis Ministerul Apărării.

Oficialii din MApN au precizat că, potrivit articolului 7 din Legea nr. 346/2006, „Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, Direcţia generală pentru armamente și Direcţia generală financiar-contabilă sunt structuri centrale ale instituției militare, iar atribuțiile acestora sunt expres reglementate de dispozițiile art. 10, art. 19 și art. 16^1 din același act normativ”.

„În ceea ce privește participarea unor cadre militare la activitatea de audiere a ministrului apărării naționale din data de 28.09.2026, aceasta s-a încadrat în practica ministerului, conform căreia specialiști în finanțe, programe de înzestrare, resurse umane sau de la Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului au fost prezenți la audierea ministrului, fie că era ministru nou, fie că era un ministru care ar fi continuat mandatul, nefiind absolut nimic special de această dată”, susține Ministerul Apărării.

„Subliniem că nu a fost necesară emiterea unor mandate de reprezentare, iar prezența ofițerilor a fost în interesul informării Comisiilor reunite, în cazul în care ar fi apărut întrebări legate de situații la zi care necesitau detalii specifice. Nu în ultimul rând, este de menționat că procedura participării unor cadre militare la audierile miniștrilor apărării naționale pentru avizarea în cadrul Comisiilor reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Parlamentul României este una uzuală”, au conchis reprezentanții MApN.

Radu Miruță: „De ce au venit militari la audiere? Răspunsul e simplu: de obicei”

Și ministrul Miruță a venit cu precizări: „De ce au venit militari la audiere? Răspunsul e simplu: de obicei. Fiindcă e nedrept pentru militarii care au venit ieri la audierea mea să fie întrebați de ce au venit, public lista ultimilor 5 miniștri audiați în același loc. Toți, inclusiv generalul Ciucă, au venit însoțiți de cadre militare cu responsabilități specifice”.

„Prezența la audieri a reprezentanților MApN, ca și în cazurile anterioare, s-a desfășurat cu respectarea dispozițiilor legale și prin raportare la atribuțiile celor trei cadre militare s-a încadrat în practica ministerului, conform căreia oameni tehnici din zona de finanțe, programe de înzestrare, resurse umane sau de la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului au fost prezenți la audierea ministrului, fie că era ministru nou, fie că era un ministru care ar fi continuat mandatul, nefiind absolut nimic special de această dată”, a adăugat Miruță.

El a prezentat și o captură foto cu o listă, explicând că „prezența militară în comisii este una uzuală, cu caracter repetitiv”.

Pe acea listă apar numele foștilor miniștri ai Apărării Nicolae Ciucă (PNL), Vasile Dîncu (PSD), Angel Tîlvăr (PSD) și Ionuţ Moşteanu (USR), plus reprezentanţi ai Ministerului care i-au însoţit la audieri în ultimii ani.