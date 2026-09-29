Piața muncii din străinătate continuă să fie o opțiune atractivă pentru mulți români, în special în domeniul construcțiilor, unde nivelul de salarizare din Europa de Vest depășește considerabil veniturile medii din țară.

„650 de euro pe săptămână, în mână”

Gigi Cristea e un român stabilit în Irlanda care a ales să vorbească deschis în mediul online despre veniturile sale reale obținute din munca necalificată. El a povestit că și-a găsit un job în construcții: „Este destul de bine plătit dacă mă întrebați pe mine pentru un începător, pentru un salahor ca mine”.

Angajat ca muncitor necalificat pe șantier, bărbatul execută activități de sprijin în construcții, de la manipularea materialelor până la pregătirea terenului pentru lucrările principale.

În ceea ce privește latura financiară, românul a mărturisit că plata este una satisfăcătoare în raport cu efortul depus și cu costurile de trai locale.

Într-un videoclip publicat pe canalul său de YouTube, bărbatul a detaliat condițiile financiare de care beneficiază. În ciuda fapului că încadrarea sa este de muncitor necalificat, venitul său săptămânal ajunge la 650 de euro net, bani primiți direct în mână.

„Primesc 650 de euro pe săptămână, în mână, așa m-am înțeles cu patronul. Vedem cu evoluează totul. Avem fix o lună de când am ajuns în Irlanda și am avut o săptămână lucrată”, a dezvăluit românul.

Limba engleză, una dintre problemele întâmpinate

La un calcul lunar, suma depășește pragul de 2.600 de euro net, valoare care asigură un trai decent chiar și în condițiile în care costul vieții și al chiriilor în insulă este ridicat.

„(...) Chiriile sunt scumpe și dacă ai bani e mai ușor să cumperi o casă. Sunt niște legi în Irlanda care dezavantajează proprietarii care închiriază și nu mai sunt dispuși să închirieze, ci să vândă”, a explicat românul.

Totodată, el a precizat că viața în străinătate nu este însă lipsită de peripeții. Bărbatul povestește că s-a acomodat relativ repede, însă a întâmpinat probleme cu limba engleză, dar și din cauza costurilor ridicate ale chiriilor din Irlanda:

„Singura problemă e că, deși am venit într-o țară în care se vorbește engleză, engleza de aici e mult mai greu de înțeles decât vă puteți imagina”.

La serviciu, spune el, șefii sunt mulțumiți de modul în care se descurcă și precizează că „un român mi-a făcut lipeala cu irlandezul. Irlandezul m-a lăsat să lucrez cu cumnatul lui, care e polonez”.

Ofertele de muncă din Irlanda pot aduce salarii de până la 80.000 de euro brut pe an pentru muncitorii cu experiență în asfaltarea și reasfaltarea drumurilor. Un anunț publicat pe Jooble caută o echipă de șase persoane și oferă până la 30 de euro brut pe oră pentru șeful de echipă și 25 de euro pentru ceilalți muncitori, în timp ce orele de noapte sunt plătite cu 200%.

Ce documente îți trebuie ca să te angajezi în construcții

Accesul pe piața muncii din Irlanda în domeniul construcțiilor este condiționat de respectarea unor reglementări extrem de stricte privind securitatea și sănătatea în muncă. Pentru cetățenii români care intenționează să se angajeze pe șantierele irlandeze, obținerea atestatelor de bază reprezintă primul pas eliminatoriu, în lipsa căruia accesul în incinta oricărui obiectiv de construcții este strict interzis.

Principalele cerințe legale fără de care un muncitor nu poate fi primit pe șantier sunt certificatele Safe Pass și Manual Handling. Safe Pass este un program național de instruire privind siguranța pe șantier, obligatoriu pentru toți lucrătorii din domeniu, în timp ce Manual Handling atestă instruirea tehnică privind manipularea corectă și sigură a greutăților.