Un produs care a provocat o adevărată nebunie în magazinele Lidl din Europa ajunge și în România. Va fi disponibil pe rafturi în ediție limitată, începând cu 15 octombrie 2026.

„NeckCroissant”, o pernă de gât clasică de călătorie

Rețeaua de magazine Lidl din România aduce la raft un articol care a înregistrat un succes fenomenal în mai multe țări europene. Produsul va fi disponibil în magazinele din întreaga țară pentru o perioadă determinată, în cadrul unei oferte speciale, ediție limitată.

Este vorba despre pernele de călătorie care au forma unui croasant, create cu ocazia Săptămânii Modei de la Paris.

Accesoriul de călătorie în ediție limitată a fost prezentat în timpul unui zbor spre Paris. Vizual, se spune că perna este practic imposibil de distins de original - cu toate acestea, nu poate fi mâncată, relatează Heute și Biz Brașov. Perna va fi disponibilă și în Austria.

Lidl va oferi un total de 5.000 de bucăți în cadrul unei tombole, prin intermediul canalelor sale de socializare, începând cu 2 octombrie 2026. Promoția se va desfășura simultan în 25 de țări europene.

„NeckCroissant”, o pernă de gât clasică de călătorie, concepută să arate precum croissantul vândut în rețeaua de magazine Lidl, va intra în oferta din România a retailerului, începând cu 15 octombrie, în ediție limitată, au transmis reprezentanții companiei.

„NeckCroissant”, o pernă de gât clasică de călătorie. Sursă foto: Biz Brașov.

Aceasta va fi disponibilă și în alte 24 de piețe europene și va fi însoțită de un cadou: fiecare pernă include un cupon digital pentru aplicația Lidl Plus, care poate fi valorificat direct în magazine pentru un croasant adevărat.

Săptămâna Modei de la Paris continuă să fie un laborator de idei neconvenționale, unde granițele dintre stil, utilitate și marketing se estompează. În cadrul ediției din acest an, atenția publicului a fost captată de un accesoriu de călătorie neobișnuit: o pernă pentru gât concepută sub forma unuia dintre cele mai renumite simboluri gastronomice ale Franței, croissantul.

Un obiect de colecție pentru pasionații de modă

Proiectul a fost lansat în cadrul unei campanii speciale legate de celebra sărbătoare a designului și a fost oferit în exclusivitate pasagerilor aflați la bordul unei curse aeriene cu destinația Paris.

Călătorii care se îndreptau spre capitala Franței au descoperit pe scaunele lor neobișnuitul obiect, menit să îmbine confortul din timpul zborului cu o notă jucăușă specifică culturii pariziene.

Alegerea formei nu a fost una întâmplătoare, structura curbată a celebrului produs de patiserie adaptându-se natural anatomiei gâtului și oferind sprijinul necesar în timpul somnului la altitudine.

Perna, realizată din materiale textile de calitate superioară pentru a imita textura aerată a patiseriei franceze, a devenit instantaneu un obiect de colecție pentru pasionații de modă și călătorii.