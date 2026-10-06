Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii critice din Ucraina. Kievul a început raționalizarea energiei electrice pentru a preveni colapsul rețelei naționale.

Un nou val de atacuri aeriene

Moscova a lansat un nou val de atacuri aeriene de amploare asupra infrastructurii energetice din Ucraina, provocând avarii severe în mai multe regiuni ale țării, relatează Kyiv Post.

În urma pagubelor înregistrate la nivelul sistemului național, autoritățile din Kiev au fost obligate să introducă măsuri de urgență pentru raționalizarea curentului.

Echipele de intervenție și operatorii din sistemul electroenergetic încearcă să stabilizeze rețeaua prin deconectări temporare programate, scopul fiind evitarea unei pene totale de curent la nivel național.

În capitala ucraineană, dar și în alte regiuni afectate, consumatorii casnici și agenții economici se confruntă cu un grafic strict de furnizare a energiei electrice.

„Din cauza pagubelor cauzate de bombardamentele rusești și pentru a preveni supraîncărcarea echipamentelor, restricțiile de alimentare cu energie electrică vor fi aplicate în unele regiuni de la ora 15.00 până la sfârșitul zilei (n.r: marți, 6 octombrie)”, a declarat Ukrenergo.

Oamenii, sfătuiți să reducă la minimum consumul

Reprezentanții companiei naționale de energie au făcut un apel către populație, solicitând reducerea la minimum a consumului în orele de vârf. Aceștia au explicat că loviturile cu rachete și drone au distrus echipamente esențiale din stațiile de transformare și că reparațiile de urgență sunt îngreunate de riscul continuării bombardamentelor.

Totodată, locuitorilor li s-a recomandat să verifice site-urile web și paginile oficiale de socializare ale companiilor regionale de distribuție a energiei electrice pentru a vedea programul de furnizare a energiei electrice.

Pene de curent în patru regiuni

Ukrenergo a îndemnat consumatorii să evite pornirea simultană a mai multor aparate la revenirea curentului.

Atacurile rusești au provocat noi întreruperi de curent în regiunile Harkov, Sumîi, Zaporijia și Dnipropetrovsk, potrivit Ukrenergo.

Lucrările de reparații de urgență erau în desfășurare oriunde permiteau condițiile de securitate.

„Lucrătorii din domeniul energiei fac tot posibilul pentru a restabili curentul electric la toți consumatorii deconectați, cât mai curând posibil”, a declarat compania.

Planul Rusiei pentru a-i lăsa pe ucraineni fără electricitate, căldură și apă la iarnă

Rusia și-a propus pentru campania de bombardamente din iarna viitoare să deconecteze centralele nucleare ucrainene de la reţeaua electrică prin lovituri la numai un kilometru distanţă de aceste obiective şi să atace masiv sistemele de alimentare cu apă, relatează The New York Times.

Publicația americană scrie că planul respectiv a fost interceptat de Ucraina și prezentat partenerilor occidentali la Paris, acum două săptămâni, de către ministrul ucrainean al Energiei, fostul premier Denîs Şmîhal.

Acest plan este conceput pentru a prăbuşi total reţeaua electrică a Ucrainei și prevede trei etape de atacuri în acest sens.