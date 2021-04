George Burcea, despre cel mai delicat moment. „Am stat două luni în mașina aia”

La vârsta de 15 ani, George Burcea ar fi fost păcălit de niște prieteni în legătură cu un loc de muncă.

Astfel, o perioadă a fost nevoit să locuiască în stradă. Timp de două luni a dormit într-o mașină veche, chiar în fața blocului în care Viviana Sposub locuia cu părinții ei.

„Din întâmplare, m-am întâlnit cu un băiat, vreo 20 de ani și cărare pe mijloc. El venea la bunica în fiecare vară. Mi-a spus că are o garsonieră, pentru care cerea aproape cât un salariu de la vremea aia.

În fiecare seară furam pepeni, dimineața furam pâine. I-am spus că am nevoie de un loc de muncă. M-am angajat cu 250 de lei pe lună la pavaje. După ce făceai pavajele alea, dacă se crăpau dalele, îți scădeau banii și nu mai luai niciun ban.

Am stat la el, îi plătisem și mi-a dat țeapă. Mi-a luat și casetele pe care le aveam cu mine.

Am locuit iar pe stradă, un alt prieten mi-a zis că are o mașină veche și am stat două luni în mașina aia, chiar în fața blocului Vivianei”, a povestit George Burcea, potrivit cancan.ro.

