De Livia Lixandru,

În timp ce artista a vorbit public, în cadrul emisiunii de la Antena 1, actorul a preferat să trasmită un mesaj dur pe contul de socializare. Acum însă, acesta a făcut un gest neaștepat, uimindu-i pe cei care îl urmăresc.

După o perioadă lungă în care George Burcea și Andreea Bălan au decis să păstreze tăcerea cu privire la despărțirea lor, acum cei doi s-au hotărât să vorbească.

„În decembrie și-a schimbat comportamentul. Nu mai era la fel, a mai lipsit niște nopți de acasă”, a declarat artista.

„Nu mă mai simt întreagă, este dureros să accepți, încă n-am făcut asta, încă sunt în stadiul de șoc și furie (…) de o săptămână nu am reușit să plâng și azi am plâns prima oară. Este o situație pe care eu nu am putut să o schimb, am tras de relație, dar nu am avut ce să fac Nu mai era la fel de drăgăstos, afectuos și când l-am întrebat ce are mi-a spus niste lucruri care m-au durut. Mi-a spus în vacanță, în decembrie, că nu mai are sentimente pentru mine, dar nu am crezut’, a mai spus Andreea Bălan, potrivit VIVA!

La rândul lui, George Burcea a reacționat la tot ce s-a vehiculat în presă, inclusiv la acuzațiile pe care le-a făcut tatăl lui.

Recomandări Acuze dinspre Ambulanță la Arafat în cazul pacientului transportat fără protecție. Un medic rupe tăcerea

„După o perioada de 5 ani, am decis să pun capăt relatiei cu Andreea. Celor care dau cu presupusul, fac dezbateri de prost gust sau scenarii aberante, as dori sa le transmit următorul lucru: vedeți-vă de gunoiul din propria viață.

Dacă nu mai locuim sub același acoperiș, nu inseamnă că mi-am abandonat copiii. Locuiesc la 7 km de ei si ii vizitez la 2-3-5 zile ( în functie de activitătile profesionale), iar după ce trece gripa vom petrece și mai mult timp împreună prin parcuri/ săli de repetiții, platouri sau excursii.

Dacă despre mine care sunt aici, in B, lângă copii, spuneți ca i-am abandonat, atunci ce părere aveți de părinții care i-au lăsat la maternități, i-au aruncat la cos, i-au lasat pe străzi, la rude, vecini, au plecat din țară sau si mai rău, au intrat în pușcărie din cauza unei crime, de exemplu…?!

De ei ce spuneți?”, e doar o mică parte din mesajul transmis de George Burcea.

Însă la doar o zi după ce a postat acest mesaj, soțul Andreei Bălan a decis să îl șteargă de pe pagina lui, fără prea multe explicații.

Citeşte şi:

Al doilea om din Ministerul Sănătății lucrează la stat doar până la prânz! Horațiu Moldovan: „Nu este nimic în neregulă”

Judecătorul din dosarul Colectiv: „Instanţa reține și culpa concurentă a membrilor formaţiei Goodbye to Gravity”

Andreea Bălan și George Burcea se întâlnesc luni să-i rupă fiicei lor turta. Întâlnire de gradul zero în plin scandal!

GSP.RO Năstase a spus adevărata poveste cu Elena Ceaușescu. Cand a iesit din sediul PCR, il astepta: „«Măi flăcău, unde te grăbești așa? Ia vino puțin!»”

HOROSCOP Horoscop 8 martie 2020. Scorpionii obțin beneficii de la această zi