Vedete pe covorul albastru la Premiile Emmy 2026. Selena Gomez, Zendaya și Nicole Kidman au impresionat cu ținutele alese

Premiile Emmy 2026 au reunit la Los Angeles cele mai cunoscute nume din televiziunea americană, iar covorul albastru a fost dominat de ținute spectaculoase, apariții îndrăznețe și alegeri vestimentare neobișnuite. Zendaya, Nicole Kidman și Selena Gomez s-au numărat printre vedetele care au atras atenția.

Cea de-a 78-a ediție a premiilor Emmy a avut loc la The Peacock Theater din Los Angeles și a recompensat producțiile de televiziune lansate în perioada 1 iunie 2025 - 31 mai 2026.

Actrița Mariska Hargitay a fost gazda ceremoniei, iar apariția sa pe covorul albastru a fost una dintre cele urmărite de public. Vedeta a venit însoțită de familia sa și a ales o ținută roșie, asortată cu cea purtată de fiica sa, Amaya, în vârstă de 15 ani. Pentru Mariska Hargitay, ediția din acest an a avut și o semnificație aparte. Ea a devenit prima femeie care a prezentat singură ceremonia după Jane Lynch, care a avut acest rol în 2011.

Înainte de eveniment, actrița a vorbit despre emoțiile pe care le trăia alături de familie și prieteni. „Mă simt pur și simplu foarte susținută și am cel mai minunat soț din lume, care mi-a fost alături la fiecare pas”, a spus ea despre soțul său, Peter Hermann, cu care s-a căsătorit în 2004. „Mă distrez de minune”.

Zendaya, într-o rochie spectaculoasă Prada

Zendaya a atras din nou atenția pe covorul albastru, unde a apărut într-o rochie personalizată Prada, acoperită cu cristale și aplicații strălucitoare. Actrița din „Euphoria”, nominalizată la categoria „Cea mai bună actriță principală într-un serial dramatic”, și-a completat ținuta cu bijuterii Mikimoto. Apariția a fost completată de coafura pixie, atent aranjată.

Nicole Kidman a revenit la Emmy după nouă ani

Nicole Kidman s-a numărat și ea printre vedetele care au atras atenția. Actrița și ambasadoarea Chanel a revenit la gala Emmy pentru prima dată după nouă ani.

Pentru eveniment, Kidman a purtat o rochie albă tip bustieră, decorată cu 46 de flori realizate din straturi de mătase, organza și rafie. Ținuta a fost completată de pantofi Chanel și bijuterii Chanel High Jewelry. Apariția vine în perioada în care actrița își promovează proiectul „Practical Magic 2”.

Selena Gomez, ținută aurie semnată Louis Vuitton

Selena Gomez a ales pentru covorul albastru o rochie personalizată Louis Vuitton, decorată cu broderii aurii. Modelul a creat impresia unei armuri și a fost completat de bijuterii Tiffany & Co.

Actrița este implicată și în competiția Emmy din acest an prin serialul „Only Murders in the Building”, care a primit cinci nominalizări, inclusiv la categoria „Cel mai bun serial de comedie”.

Ținute îndrăznețe și apariții care au stârnit controverse

Nu toate alegerile vestimentare de la Emmy 2026 au fost primite la fel de bine. Pe covorul albastru au existat și ținute care au împărțit opiniile.

Shailene Woodley a ales pantaloni largi, aurii, cu paiete, combinați cu un top albastru, mănuși din piele burgundy și un colier colorat. Eunice Bae a ales o rochie galbenă cu pene, iar Cynthia Nixon a optat pentru o rochie burgundy cu un singur umăr, din material cu aspect șifonat.

Lisa Kudrow a apărut într-o rochie din mătase neagră, purtată cu o jachetă scurtă și fără bijuterii. Lisa Ann Walter a mizat pe un look inspirat din estetica gotică, cu o rochie corset neagră și mâneci dramatice din tul.

Comediana Megan Stalter a mers într-o direcție complet diferită și a apărut într-o ținută aurie, acoperită cu vopsea pentru corp și completată de aripi supradimensionate. Rachel Sennott a ales o rochie roz neon, transparentă, care a atras comparații cu o ținută de bal.

Ciara Miller a provocat, la rândul său, discuții printr-un compleu alb format din două piese, cu decolteu adânc și abdomenul la vedere.

Alte vedete care au mizat pe ținute elegante

Infiniti, nominalizată la categoria „Cea mai bună actriță principală într-un serial dramatic” pentru rolul Agnes din „The Testaments”, a purtat o rochie bustieră Louis Vuitton, realizată din organza neagră și decorată cu broderii cu pietre în nuanțe de cupru. A accesorizat ținuta cu bijuterii Hearts on Fire.

Actrița a vorbit despre alegerea sa vestimentară: „Am cea mai bună echipă de stil din lume, Wayman [Bannerman] și Micah [McDonald]”, a spus ea pentru „E!’s Live from the Red Carpet”, adăugând: „Întotdeauna mi-am dorit să port această nuanță de cupru”.

Rhea Seehorn a optat pentru o rochie roșie personalizată Louis Vuitton, completată de bijuterii Swarovski. Nominalizată pentru rolul din „Pluribus”, actrița a explicat cum a ajuns la această alegere: „Louis Vuitton s-a oferit să mă îmbrace, iar Swarovski s-a oferit să mă acopere cu bijuterii, așa că a fost ușor să spun da!”, a declarat Rhea Seehorn pentru „E!’s Live from the Red Carpet!”.

Claire Danes a purtat o rochie personalizată Giorgio Armani Privé, cu un singur umăr, din satin în nuanța platinei și decorată cu broderii cu microcristale. Ținuta a fost completată de bijuterii Martin Katz. Actrița este nominalizată pentru rolul din „The Beast in Me”.