Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, prognoza actualizată pentru perioada 15 septembrie-11 octombrie 2026. Specialiștii anunță o încălzire treptată a vremii, cu temperaturi de până la 32 de grade Celsius în următoarele zile și valori peste normele perioadei în weekend. De săptămâna viitoare, vremea se va schimba în majoritatea zonelor, fiind prognozate ploi, vijelii și o scădere a temperaturilor.

Cum va fi vremea în săptămâna 15-20 septembrie 2026

Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice şi uşor mai scăzute în cele sud-estice, iar în restul ţării vor fi apropiate de normal.

Regimul pluviometric va fi deficitar în întreaga ţară, cu un deficit mai accentuat în regiunile intracarpatice, potrivit meteorologilor ANM.

Cum va fi vremea în săptămâna 21-27 septembrie 2026

Temperaturile medii se vor situa în jurul celor specifice perioadei în toate regiunile.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în est şi sud-est, iar în restul ţării vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 28 septembrie-5 octombrie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă în întreaga ţară.

Şi regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal în toate regiunile.

Cum va fi vremea în săptămâna 5-12 octombrie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice perioadei în regiunile vestice, iar în restul ţării vor fi apropiate de normal. Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în întreaga ţară.