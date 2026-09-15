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Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, prognoza actualizată pentru perioada 15 septembrie-11 octombrie 2026. Specialiștii anunță o încălzire treptată a vremii, cu temperaturi de până la 32 de grade Celsius în următoarele zile și valori peste normele perioadei în weekend. De săptămâna viitoare, vremea se va schimba în majoritatea zonelor, fiind prognozate ploi, vijelii și o scădere a temperaturilor.
Cuprins:
Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice şi uşor mai scăzute în cele sud-estice, iar în restul ţării vor fi apropiate de normal.
Regimul pluviometric va fi deficitar în întreaga ţară, cu un deficit mai accentuat în regiunile intracarpatice, potrivit meteorologilor ANM.
Temperaturile medii se vor situa în jurul celor specifice perioadei în toate regiunile.
Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în est şi sud-est, iar în restul ţării vor fi apropiate de cele normale.
Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă în întreaga ţară.
Şi regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal în toate regiunile.
Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice perioadei în regiunile vestice, iar în restul ţării vor fi apropiate de normal. Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în întreaga ţară.