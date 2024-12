Sursa video: Instagram Mihai Bobonete

Mihai Bobonete e cunoscut publicului larg pentru rolul său din serialul „Las Fierbinți” de la Pro TV, dar și pentru rolul său de jurat în emisiunea „Românii au talent” de la același post de televiziune. Totodată, el s-a apropiat și mai mult de fanii săi prin podcastul „DA BRAVO” pe care îl are pe YouTube, unde are diferiți invitați.

Acum, în prag de Crăciun, pe Instagram, el a făcut un clip video special, în direct, unde a anunțat o ediție specială a podcastului său cu Costi Diță și Mihai Rait. Cu această ocazie, actorul s-a filmat în intimitatea casei sale.

Actorul le-a mulțumit fanilor pentru vizualizări, pentru mesaje și i-a invitat la un nou episod al podcastului, de Crăciun. Aflat în bucătăria casei sale, Mihai Bobonete și-a arătat o parte din locuința în care stă alături de soție și de cei doi copii ai lor. Au o bucătărie open-space cu sufrageria, unde au o canapea confortabilă, în față fiind televizorul, iar lângă, spre geam, e bradul de Crăciun, gata împodobit.

Cum au apărut în bucătărie Mihai Bobonete cu soția

În bucătărie el gătea șnițele alături de soție, dar și ciorbă. Ea toca legumele, iar el avea grijă de preparatele de pe aragaz. „Fac șnițele, fac aici o ciorbă de gâturi, aici e frumoasa mea nevastă care toacă pentru ciorbă. Zi-le și tu la oameni ceva, La mulți ani, Crăciun fericit. Da, toacă acolo, e pe tocat. Ia uitați, în spate se vede și bradul, și televizorul”, le-a spus Mihai Bobonete fanilor.

În imagini e surprinsă și soția lui, care era preocupată să iasă ciorba bine. Le-a urat și ea fanilor sărbători cu sănătate.

Mihai Bobonete, căsătorit de 15 ani cu Cătălina

Actorul și soția lui se cunosc de 30 de ani, însă s-au căsătorit în 2009. El a explicat că de-a lungul anilor au avut și momente în care au trăit separat.

„Am mai spus asta, nu suntem împreună de 30 de ani, ne știm de 30 de ani și am fost împreună tot timpul ăsta, dar am avut și ani de zile în care am trăit viețile separat. Suntem căsătoriți cu acte din 2009 și cred eu sau îmi place să cred că de 30 de ani suntem prieteni foarte buni și suntem două suflete-pereche care au învățat unul de la celălalt ce înseamnă bunătatea, devotamentul și acceptarea.

Eu o iubesc foarte tare pe Cătălina și cred că tot timpul a fost jumătatea mea mai bună, iar faptul că de la an la an facem lucruri mai minunate și mai importante în ceea ce ne privește relația, dar și familia noastră, mă face să mă simt un om norocos care începe să aprecieze din ce în ce mai mult acest dar care i-a fost dat.

Noi doi ne iubim și este liniște în familia noastră, iar atunci când ne este sete, ne mai adăpăm și cu iubirea copiilor noștri, care este necondiționată și un izvor nesecat de fericire. Secretul unei relații de lungă durată este sănătatea mentală și emoțională a ambilor indivizi”, a declarat Mihai Bobonete pentru revista Viva!

