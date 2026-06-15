Zi importantă în familia lui Adrian Mutu. Maya, fata cea mare a fostului fotbalist, a absolvit facultatea, iar tatăl său i-a fost alături la ceremonie. La eveniment a participat și Sandra Mutu, actuala soție a fostului internațional român. Cu această ocazie, Adrian Mutu a publicat un mesaj dedicat fiicei sale.

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Maya, fiica lui Adrian Mutu, a încheiat o etapă importantă

Maya, fiica lui Adrian Mutu, a marcat recent un moment important din parcursul său academic, absolvirea facultății. La ceremonia organizată cu această ocazie, tânăra a fost însoțită de familie, iar printre cei prezenți s-a numărat și tatăl său.

Fostul fotbalist nu a venit singur la eveniment, ci împreună cu actuala sa soție, Sandra Mutu. Cei doi au fost alături de Maya într-o zi cu o semnificație specială pentru întreaga familie.

Mesajul transmis de Adrian Mutu după absolvirea fiicei sale

La scurt timp după eveniment, Adrian Mutu a publicat pe rețelele de socializare un mesaj dedicat fiicei sale, în care a vorbit despre noua etapă care începe în viața acesteia.

„Astăzi marchează sfârșitul unui capitol și începutul unei noi călătorii pline de emoție și oportunități. Sunt incredibil de mândru de tot ceea ce ai realizat și de omul minunat care ai devenit.

Continuă să crezi în tine, să visezi măreț și să nu îți fie niciodată teamă să îți urmezi propriul drum. Oriunde te va purta viața, să știi că te voi susține și voi fi mereu alături de tine.

Felicitări pentru absolvire, iubirea mea!”, a scris Adrian Mutu pe rețelele de socializare.

Mesajul a fost publicat în ziua absolvirii și a marcat unul dintre cele mai importante momente din viața fiicei sale.

Perioadă plină de evenimente în familia fostului fotbalist

Absolvirea Mayei vine la doar câteva zile după un alt moment important în familia lui Adrian Mutu. Fostul internațional român a sărbătorit-o recent și pe Adriana, fiica sa mai mică din căsnicia cu Consuelo. Familia lui Adrian Mutu traversează o perioadă cu numeroase motive de bucurie, marcate de aniversări și realizări importante pentru copiii fostului fotbalist.

Deși programul său profesional este în continuare unul încărcat, Adrian Mutu a ales să fie prezent la ceremonia de absolvire a fiicei sale. Alături de Sandra Mutu, fostul fotbalist a participat la eveniment și a celebrat reușita Mayei, care încheie astfel o etapă importantă a studiilor sale și se pregătește pentru un nou capitol al vieții.

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