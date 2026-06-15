Zi importantă în familia lui Adrian Mutu. Maya, fata cea mare a fostului fotbalist, a absolvit facultatea, iar tatăl său i-a fost alături la ceremonie. La eveniment a participat și Sandra Mutu, actuala soție a fostului internațional român. Cu această ocazie, Adrian Mutu a publicat un mesaj dedicat fiicei sale.

Maya MutuIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 17

Maya, fiica lui Adrian Mutu, a încheiat o etapă importantă

Maya, fiica lui Adrian Mutu, a marcat recent un moment important din parcursul său academic, absolvirea facultății. La ceremonia organizată cu această ocazie, tânăra a fost însoțită de familie, iar printre cei prezenți s-a numărat și tatăl său.

Fostul fotbalist nu a venit singur la eveniment, ci împreună cu actuala sa soție, Sandra Mutu. Cei doi au fost alături de Maya într-o zi cu o semnificație specială pentru întreaga familie.

Mesajul transmis de Adrian Mutu după absolvirea fiicei sale

La scurt timp după eveniment, Adrian Mutu a publicat pe rețelele de socializare un mesaj dedicat fiicei sale, în care a vorbit despre noua etapă care începe în viața acesteia.

„Astăzi marchează sfârșitul unui capitol și începutul unei noi călătorii pline de emoție și oportunități. Sunt incredibil de mândru de tot ceea ce ai realizat și de omul minunat care ai devenit.

Continuă să crezi în tine, să visezi măreț și să nu îți fie niciodată teamă să îți urmezi propriul drum. Oriunde te va purta viața, să știi că te voi susține și voi fi mereu alături de tine.

Felicitări pentru absolvire, iubirea mea!”, a scris Adrian Mutu pe rețelele de socializare.

Mesajul a fost publicat în ziua absolvirii și a marcat unul dintre cele mai importante momente din viața fiicei sale.

Perioadă plină de evenimente în familia fostului fotbalist

Absolvirea Mayei vine la doar câteva zile după un alt moment important în familia lui Adrian Mutu. Fostul internațional român a sărbătorit-o recent și pe Adriana, fiica sa mai mică din căsnicia cu Consuelo. Familia lui Adrian Mutu traversează o perioadă cu numeroase motive de bucurie, marcate de aniversări și realizări importante pentru copiii fostului fotbalist.

Deși programul său profesional este în continuare unul încărcat, Adrian Mutu a ales să fie prezent la ceremonia de absolvire a fiicei sale. Alături de Sandra Mutu, fostul fotbalist a participat la eveniment și a celebrat reușita Mayei, care încheie astfel o etapă importantă a studiilor sale și se pregătește pentru un nou capitol al vieții.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nici 30 de ore n-au trecut de când Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea că a și apărut știrea zilei! Ce s-a întâmplat în urmă cu puțin timp și cine l-a atacat dur, dar foarte dur pe Veștea
Viva.ro
Nici 30 de ore n-au trecut de când Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea că a și apărut știrea zilei! Ce s-a întâmplat în urmă cu puțin timp și cine l-a atacat dur, dar foarte dur pe Veștea
“Acțiunile dumneavoastră l-ar face pe Ion Iliescu să zâmbească din nou!” Tudor Chirilă a răbufnit după ce Nicușor Dan l-a propus premier pe Adrian Veștea! „Partea cea mai rea, mai ironică..."
Unica.ro
“Acțiunile dumneavoastră l-ar face pe Ion Iliescu să zâmbească din nou!” Tudor Chirilă a răbufnit după ce Nicușor Dan l-a propus premier pe Adrian Veștea! „Partea cea mai rea, mai ironică..."
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
VIDEO Motivul pentru care fanii Japoniei strâng gunoaiele după fiecare meci de la Campionatul Mondial
GSP.RO
VIDEO Motivul pentru care fanii Japoniei strâng gunoaiele după fiecare meci de la Campionatul Mondial
Iubita lui Neymar și-a etalat decolteul la meciul Braziliei și fanii au declarat-o „Regina Cupei Mondiale”
GSP.RO
Iubita lui Neymar și-a etalat decolteul la meciul Braziliei și fanii au declarat-o „Regina Cupei Mondiale”
Parteneri
Ilie Bolojan, cea mai dură reacție! A tăcut cât a tăcut, dar azi s-a umplut paharul! Ce a spus despre Nicușor Dan este fără precedent! Cine e, de fapt, noul premier Adrian Veștea
Libertateapentrufemei.ro
Ilie Bolojan, cea mai dură reacție! A tăcut cât a tăcut, dar azi s-a umplut paharul! Ce a spus despre Nicușor Dan este fără precedent! Cine e, de fapt, noul premier Adrian Veștea
Întâlnire de gradul 0! Adrian Mutu și-a pus fosta soție la masă cu actuala. Cum arată fetele fostului fotbalist
Avantaje.ro
Întâlnire de gradul 0! Adrian Mutu și-a pus fosta soție la masă cu actuala. Cum arată fetele fostului fotbalist
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Zi decisivă pentru criza politică: PNL decide la ora 17.00 dacă îl susține pe Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan
Politică 12:39
Zi decisivă pentru criza politică: PNL decide la ora 17.00 dacă îl susține pe Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan
Ce studii are premierul desemnat: Adrian Veștea scrie în CV că a absolvit o particulară din Brașov cu doi ani înainte de acreditarea ei
Politică 12:10
Ce studii are premierul desemnat: Adrian Veștea scrie în CV că a absolvit o particulară din Brașov cu doi ani înainte de acreditarea ei
Parteneri
Produsul din aproape orice casă pe care oncologii recomandă să-l eviți: e asociat cu riscul de cancer
Adevarul.ro
Produsul din aproape orice casă pe care oncologii recomandă să-l eviți: e asociat cu riscul de cancer
Ivorian de 17 ani la primul antrenament al lui Daniel Pancu la Rapid. Exclusiv
Fanatik.ro
Ivorian de 17 ani la primul antrenament al lui Daniel Pancu la Rapid. Exclusiv
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Imagini rare cu fata cea mare a lui Adrian Mutu. Maya a absolvit facultatea, iar părinții i-au fost alături
Stiri Mondene 12:47
Imagini rare cu fata cea mare a lui Adrian Mutu. Maya a absolvit facultatea, iar părinții i-au fost alături
Cum a apărut Andra pe scena de la Sala Palatului din București, la concertul lui Connect-R: „Amintiri frumoase”
Stiri Mondene 12:39
Cum a apărut Andra pe scena de la Sala Palatului din București, la concertul lui Connect-R: „Amintiri frumoase”
Parteneri
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
TVMania.ro
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
ANIMAȚIE. Fenomenul periculos din mare care a ucis un turist german în Mamaia
ObservatorNews.ro
ANIMAȚIE. Fenomenul periculos din mare care a ucis un turist german în Mamaia
Imaginile momentului cu soția lui Gigi Becali! Nimeni nu a mai văzut-o în public de foarte mult timp, iar acum a apărut și ne-a lăsat mască! Cu batic, fără machiaj, cu tenul luminos și cu un zâmbet discret, Luminița Becali a atras toate privirile.
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile momentului cu soția lui Gigi Becali! Nimeni nu a mai văzut-o în public de foarte mult timp, iar acum a apărut și ne-a lăsat mască! Cu batic, fără machiaj, cu tenul luminos și cu un zâmbet discret, Luminița Becali a atras toate privirile.
Parteneri
Gigi Becali dezvăluie cât l-a costat biserica abia sfințită din zona Pipera
GSP.ro
Gigi Becali dezvăluie cât l-a costat biserica abia sfințită din zona Pipera
Cum arată cea mai veche paradă LGBTQ+ din lume: fără o Şoşoacă americană, dar cu oameni cai şi oameni televizoare, precum şi fani cu tricoul lui Messi
GSP.ro
Cum arată cea mai veche paradă LGBTQ+ din lume: fără o Şoşoacă americană, dar cu oameni cai şi oameni televizoare, precum şi fani cu tricoul lui Messi
Parteneri
Unde se mănâncă cel mai bine în lume? Locul 1 este o surpriză URIAȘĂ
Mediafax.ro
Unde se mănâncă cel mai bine în lume? Locul 1 este o surpriză URIAȘĂ
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
StirileKanalD.ro
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Wowbiz.ro
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Wowbiz.ro
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Primele imagini cu discreta sotie a noului premier. Cu ce se ocupa Anca Vestea
Redactia.ro
Primele imagini cu discreta sotie a noului premier. Cu ce se ocupa Anca Vestea
Un bărbat din Motru a avut parte de un sfârșit tragic după ce a căzut dintr-un cireș. A rămas suspendat între ramuri
KanalD.ro
Un bărbat din Motru a avut parte de un sfârșit tragic după ce a căzut dintr-un cireș. A rămas suspendat între ramuri

Politic

Zi decisivă pentru criza politică: PNL decide la ora 17.00 dacă îl susține pe Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan
Politică 12:39
Zi decisivă pentru criza politică: PNL decide la ora 17.00 dacă îl susține pe Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan
Ce studii are premierul desemnat: Adrian Veștea scrie în CV că a absolvit o particulară din Brașov cu doi ani înainte de acreditarea ei
Politică 12:10
Ce studii are premierul desemnat: Adrian Veștea scrie în CV că a absolvit o particulară din Brașov cu doi ani înainte de acreditarea ei
Parteneri
INTERVIU ZDI | Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR: „Dacă pui impozit progresiv pe salariu, ești idiot sau dușmanul țării!” De ce suprataxarea celor care câștigă mai bine este o mare greșeală
ZiaruldeIasi.ro
INTERVIU ZDI | Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR: „Dacă pui impozit progresiv pe salariu, ești idiot sau dușmanul țării!” De ce suprataxarea celor care câștigă mai bine este o mare greșeală
Medeea, soția lui Florin Tănase, imagini inedite dintr-o destinație de vacanță de 5 stele. Cât costă aici o singură noapte de cazare
Fanatik.ro
Medeea, soția lui Florin Tănase, imagini inedite dintr-o destinație de vacanță de 5 stele. Cât costă aici o singură noapte de cazare
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani
Spotmedia.ro
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani