Într-un moment în care inteligența artificială stârnește controverse globale, o predicție făcută de matematicianul Claude Shannon cu zeci de ani în urmă revine în prim-plan. Shannon, considerat unul dintre pionierii teoriei informației, a anticipat un viitor în care mașinile ar putea depăși inteligența umană, imaginând o coexistență bazată pe afecțiune și loialitate. Potrivit unui El Confidencial, gândurile sale, exprimate într-un interviu acordat revistei Omni, continuă să ridice întrebări esențiale despre relația dintre oameni și tehnologie.

„Vom fi pentru roboți ceea ce câinii sunt pentru oameni”

Într-un comentariu care a rămas memorabil, Shannon a declarat: „Îmi imaginez o lume în care vom fi pentru roboți ceea ce câinii sunt pentru oameni, iar eu sunt de partea mașinilor”. Această analogie surprinzătoare nu descria un scenariu apocaliptic în stil science-fiction, ci mai degrabă o schimbare profundă de paradigmă.

Mașinile, spunea el, ar putea deveni mult mai inteligente decât oamenii, fără a amenința însă existența umană. În loc de conflicte, el vedea o formă de coexistență bazată pe respect și tovărășie.

Contextul tehnologic al vremii

Remarcile lui Shannon au fost făcute într-o perioadă în care inteligența artificială era încă la început, iar limitările tehnologice erau evidente. Puterea de calcul era modestă, iar interesul și finanțarea pentru acest domeniu erau reduse. Cu toate acestea, Shannon a anticipat că barierele ar putea fi depășite, iar mașinile ar putea evolua către o formă de inteligență superioară.

Aceste previziuni au fost făcute într-un moment în care rețelele neuronale artificiale – tehnologia fundamentală pentru multe sisteme de inteligență artificială din prezent – abia începeau să fie explorate.

Inteligența artificială generală și singularitatea tehnologică

Predicția lui Shannon se leagă de două concepte majore în domeniul AI: inteligența artificială generală (AGI) și singularitatea tehnologică. AGI reprezintă un model ipotetic de inteligență capabil să efectueze o gamă largă de sarcini cognitive similare celor umane, însă această tehnologie nu a fost încă realizată.

Singularitatea tehnologică, pe de altă parte, descrie un scenariu futurist în care inteligența artificială avansată ar putea declanșa o progresie rapidă de sisteme din ce în ce mai capabile, depășind cu mult inteligența umană. Deși ambele concepte rămân speculative, ele continuă să provoace dezbateri intense.

Provocările și întrebările de astăzi