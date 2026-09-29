Fosta judecătoare și fost membru CSM Andrea Chiș, propusă pentru funcția de ministru al Justiției, a declarat în cadrul audierilor din comisiile parlamentare că încasează o pensie de serviciu de 40.000 de lei lunar.

Nu trebuie să depășească salariul

Audierile pentru învestirea noului Cabinet au adus în prim-plan unul dintre cele mai dezbătute subiecte din spațiul public: pensiile speciale din sistemul judiciar.

Prezentă marți în fața comisiilor parlamentare reunite de specialitate, Andrea Chiș, fosta judecătoare la Curtea de Apel Cluj și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a fost chestionată direct cu privire la veniturile pe care le primește de la stat după retragerea din magistratură.

Întrebată direct despre cuantumul veniturilor sale, Andrea Chiș a subliniat că suma este calculată strict pe baza cadrului legal în vigoare, afirmând că nu a stabilit ea această valoare și că nu banii au determinat-o să iasă din sistem.

Andrea Chiș a confirmat că suma pe care o primește se ridică la 40.000 de lei pe lună, subliniind însă că acest cuantum reflectă exclusiv prevederile legale aplicabile tuturor magistraților cu vechime completă.

„Pensia mea este de 40.000 de lei la ora actuală. Nu am stabilit-o eu, așa este legea”, a declarat Andrea Chiș în fața parlamentarilor, potrivit Antena 3 CNN.

Totodată, fosta judecătoare a adăugat: „Eu am susţinut că pensia nu trebuie să depăşească salariul. Reducerea pensiilor este posibilă, depinde de CCR, nu e ceva care depinde de mine. Nu banii m-au făcut să ies la pensie. Pentru că aş fi ieşit oricum din sistem".

„Nu mă așteptam”

Nominalizarea fostei judecătoare Andrea Chiș pentru portofoliul de la Ministerul Justiției reprezintă una dintre cele mai neașteptate mișcări din echipa de guvernare pregătită de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Fosta judecătoare Andrea Chiș s-a pensionat din magistratură în 2023, la vârsta de 52 de ani. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, aceasta a precizat că a fost sunată de către premierul desemnat, care i-a spus că este „tehnocratul cu privire la care au căzut de acord toţi cei trei membri ai coaliţiei”.