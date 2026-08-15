Vedeta recunoaște că micuța a ajutat-o să privească lucrurile cu mai mult calm și să se schimbe, demonstrând că, uneori, și părinții au multe de învățat de la propriii copii.

Oana Roman a vorbit cu sinceritate despre relația cu părinții săi, Mioara și Petre Roman, și despre lecțiile pe care le-a primit de la fiecare dintre ei.

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„Tata m-a învățat disciplina, m-a învățat punctualitatea, m-a învățat onestitatea și m-a învățat cum să spun… că oricât de greu, trebuie să nu lași capul jos niciodată”, a declarat Oana Roman pentru Spynews.ro.

„Mama m-a învățat să iubesc cărțile, să iubesc călătoriile, să fiu demnă și femeie independentă și mama m-a învățat arta povestirii. Pentru că ea povestea lucruri foarte frumos și asta am învățat și eu de la ea”, a mai spus vedeta.

Oana Roman și Isabela au o relație foarte frumoasă, se înțeleg bine și petrec mult timp împreună, vedeta fiind cea care se ocupă în totalitate de edicația ei.

„Isa e deșteaptă! Și responsabilă, și matură. Da, e foarte sociabilă, ca mine. Și Isa mă învață pe mine calmitatea. Da! Pentru că eu nu sunt… am momente în care-s Berbec și am momente în care izbucnesc foarte rău și ea… ea este calmă tot timpul. Și mă învață, de multe ori lecția calmității am primit-o de la Isa. Exact, da! Eu asta am învățat de la ea, arta calmității. Încerc, bine, nu-mi reușește tot timpul, dar fac eforturi”, a mai adăugat Oana Roman.

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