„Love Island”, noua emisiune de la PRO TV. Show-ul e celebru în peste 25 de țări

„Love Island” este un format de televiziune în care mai multe persoane singure se întâlnesc într-o vilă dintr-o locație exotică, gata să trăiască experiența unei veri de neuitat, plină de distracții și provocări, cu scopul final de a găsi dragostea adevărată.

Imediat ce intră în show, trebuie să decidă cu cine plănuiesc să formeze un cuplu. Drumul spre jumătatea ideală nu va fi întotdeauna lipsit de probleme, iar provocările pe care le vor întâlni în fiecare zi vor duce la răsturnări dramatice de situație.

Un singur cuplu va câștiga „Love Island”

Pe lângă faptul că trebuie să-și aleagă cu grijă partenerul alături de care să aibă o relație, concurenții acestui reality show vor fi nevoiți să câștige și inimile telespectatorilor. Publicul va avea ocazia să schimbe cursul evenimentelor din vilă, printr-o aplicație unică în România, și va decide în cele din urmă cuplul câștigător.

„Suntem încântați să aducem, în sfârșit, Love Island în România. Emisiunea este unul dintre cele mai tari formate din lume, în acest moment, și se potrivește perfect strategiei VOYO și PRO TV de a avea divertisment de calitate pentru audiențe diverse. Love Island are deja foarte mulți fani în România, care au văzut versiuni internaționale ale emisiunii și sunt sigur că vor aprecia varianta românească ce va fi realizată sub semnătura calității PRO TV”, a spus Antonii Mangov, Programming Director PRO TV, prin intermediul uni comunicat de presă.

Odată cu anunțul despre difuzarea „Love Island” la PRO TV, au început și înscrierile pentru emisiune. Cei care vor să descopere dragostea adevărată, în timp ce trăiesc o experiență de neuitat, pot face primul pas chiar acum. Înscrierile la reality show-ul fenomen „Love Island” s-au deschis pe înscrieri protv.ro.

Survivor România 2023 ajunge în curând la final

Doar șase concurenți au mai rămas la Survivor România 2023, iar finala se apropie cu pași repezi. În cea mai recentă ediție, Andreea Moromete a fost eliminată de la Survivor România 2023. Concurentei nu i-a părut rău că a fost eliminată de la Survivor 2023 și a surprins cu gestul făcut. I-a dăruit Alexandrei Porkolab simbolul imunității ascunse. „Vreau să le mulțumesc din suflet tuturor oamenilor care m-au votat. Sunt recunoscătoare că am făcut parte din aventura asta.

Le mulțumesc celor care m-au adus aici prin biletul de aur și, ca de plecare, vreau să fac un cadou cuiva. Un cadou pentru care am muncit de am rupt. Vreau să îl las unei mămici pentru că așa cum luptă ea pentru fetița ei, Antonia, așa am luptat eu pentru nepoțica mea, Victoria. Am la mine simbolul imunității ascunse și cu un bilețel. Simt că îl merită. Aș vrea ca acest simbol să i-l las ei”.

Deși simbolul imunității ascunse o putea salva, Andreea Moromete a decis să nu facă acest lucru. Întrebată de prezentatorul Daniel Pavel de ce a considerat că este mai bine așa, concurenta a răspuns: „Pentru că v-am spus că scopul meu în competiția asta a fost să demasc oamenii și mi-am dorit mai tare decât să mă protejez pe mine și să merg mai departe.

Mi-am dorit mai tare să se vadă cum este fiecare om”, a spus concurenta.

