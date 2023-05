Margherita de la Clejani a renunțat la muzică și vrea să devină femeie de afaceri. Ea obișnuia să cânte alături de părinții ei, Viorica și Ioniță de la Clejani, însă nu mai dorește să participe la evenimente.

Pentru playtech.ro, Ioniță de la Clejani a spus ce se întâmplă cu fata lui, la 3 ani după ce a fost prinsă la volanul mașinii sub influența substanțelor interzise.

„Margherita, pentru moment, nu mai vrea să participe la evenimente. Are o altă direcție, direcția business-ului. O susțin în tot ceea ce vrea ea să facă. Acum urmează cursuri de engleză, de business, se duce în zona afacerilor”.

În trecut, tânăra artistă avea un atelier de haine pe Calea Victoriei, însă l-a închis. La un moment dat, magazinul Margheritei a fost vandalizat

„Mă aflu pe Calea Victoriei, nr. 101, la laboratorul meu de creaţie vestimentară, şi iată ce am găsit pe geamuri. Vreau să ştiu şi eu cum ar trebui să procedez, în această situaţie, atunci când găsesc geamurile absolut vandalizate.

Ce ar trebui să fac, care trebuie să fie atitudinea mea? Cum să mi se întâmple mie una ca asta şi mă întreb, oare de ce? Nu am duşmani, nici prieteni. Cum am intrat aici am fost şocată! Am încercat să curăţ geamurile şi nu s-a luat”. În prezent, la acest sediu, unde timp de doi ani a activat magazinul fiicei Clejanilor, se află o cafenea.

Recomandări Departe de România care nu i-a oferit mai nimic. Ce mi-a povestit o prietenă cu două diplome de facultate, plecată în Anglia să îngrijească bătrâni

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

„Avem cel mai bun program, la cel mai bun preț”

Soțul Vioricăi de la Clejani a vorbit despre banii pe care îi cer pentru a cânta la o nuntă. Familia Clejani a avut concert și la Sala Palatului în urmă cu câteva luni.

„Noi ținem cont de tot ceea ce este în jurul nostru, avem cel mai bun program, la cel mai bun preț. Calitatea spectacolului este maximă. Românii sunt dornici de petrecere, suntem un popor care știe să petreacă și care subliniază bucuria de a trăi.

Petrecerile românești sunt cele mai frumoase, dar și francezii, și japonezii sunt foarte deschiși, ne-am simțit bine printre ei. Însă în Germania, o petrecere durează doar o oră. Germanii nu știu să se distreze, nu au atâta frumusețe muzicală, nu au un repertoriu. Anul acesta, avem multe petreceri private și concerte.

Am avut și pe 3 martie, la Sala Palatului, suntem încă în bucuria lăsată de acel concert. Sala a fost plină, a fost concert aniversar Viorica de la Clejani”, a mai declarat Ioniță de la Clejani, pentru sursa mai sus menționată.

Playtech.ro Gestul făcut de Camilla când Charlotte nu s-a aplecat în faţa ei! Cum a procedat Prinţesa, imagini rare

Viva.ro Durerea ascunsă a unei mari actrițe din România! Ce a dezvăluit despre fostul ei soț: 'Nu am putut ierta'

TVMANIA.RO Nicolai Tand, poveste de dragoste ca în filme. De ce a divorțat de prima soție

FANATIK.RO Plaja din Grecia pe care trebuie să ajungi neapărat vara aceasta. Îndrăgostiții care se sărută acolo nu se vor despărți niciodată

Știrileprotv.ro Eurovision 2023. Rachete ruseşti au lovit oraşul natal al concurenţilor din Ucraina chiar în timpul spectacolului

Observatornews.ro Eurovision 2023. Suedia este marea câştigătoare a ediţiei din acest an

Orangesport.ro Un străin venit să lucreze în România a intrat în celebrul palat al lui Gigi Becali. Ce descoperire a făcut şi reacţia afaceristului: "Este incredibil"

Unica.ro Drama copilăriei cu o mamă alcoolică: 'Aveam 10 ani. Erau urme de arsuri de țigară pe podea și canapea!'. Vedeta face mărturii dureroase