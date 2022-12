Marian Drăgulescu, deranjat de ocupația Larisei Drăgulescu: „Nu sunt de acord cu așa ceva, dar fiecare face ce vrea”. Ce spune despre copiii lor

Invitat la „Un podcast” moderat de prezentatoarea Geanina Iacob, Marian Drăgulescu a povestit atât despre viața lui profesională, cât și despre cea personală. A spus cum se înțelege acum cu actuala iubită, Simona, dar și despre felul în care se înțelege cu fosta soție, Larisa Drăgulescu, cu care a fost căsătorit între 2006 și 2009.

Marian Drăgulescu se iubește de trei ani cu Simona. „Ieșim de 3 ani. Ne-am cunoscut la ea la muncă. Eu stăteam cu chirie într-un apartament din blocul unde lucra ea. Ne vedeam destul de des, așa ne-am cunoscut”, a spus sportivul în podcast, conform gsp.ro.

„Ea era într-o relație pe atunci, la fel și eu. Am început să ne vedem abia după ce am rămas singuri amândoi. A fost pe placul meu. Mi-au plăcut privirea ei, ochii, e frumușică. E foarte echilibrată, modestă, e alături de mine. Nu e figurantă, orgolioasă, e pe placul meu. Se mândrește cu mine, da. Dar nu vrea să iasă în evidență, să vină cu mine la TV. Are 35 de ani. Vreau să mă căsătoresc și vreau și copii”, a adăugat Marian Drăgulescu.

Recomandări 36 de copii români, abuzaţi sexual de un cetăţean german, judecat în libertate. El cerea să-i fie aduse „fete de 12-13 ani, slabe”

În ceea ce privește relația cu Larisa Drăgulescu, el a spus că e apropiat de fosta soție. „Eu și Larisa ne dorim ce e mai bine pentru copii. Am fost niște nebuni, făceam prostii, eram tineri, orgolioși. A fost o relație toxică pentru amândoi. De când ne-am despărțit, ne înțelegem mai bine. Suntem OK acum, ne e mai bine ca prieteni decât ne era în cuplu. Nu mă interesează ce face, fiecare face ce vrea cu viața lui”, a precizat Marian.

Întrebat dacă faptul că Larisa face videochat are repercusiuni asupra copiilor pe care îi au împreună, Beatrice și Richard, el a oferit un răspuns care a lăsat-o pe prezentatoare fără cuvinte timp de 15 secunde. „Da”, a răspuns scurt Marian Drăgulescu, care nu e de acord cu ocupația fostei soții. Ea e foarte activă pe o platformă pentru adulți, a făcut și videochat, la un moment dat a fost și escortă în Germania.

„Eu am crescut altfel, nu sunt de acord cu așa ceva, dar fiecare face ce vrea. Nu am vorbit cu copiii despre lucrurile astea, cred că a vorbit ea”, a mai spus Marian despre acest subiect.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări Deputatul care vrea să interzică sălile de pariuri și păcănele de lângă școli și biserici: „Nu vrem să fim o țară care face pariu cu viețile jucătorilor”

Viața Larisei Drăgulescu după divorțul de sportiv

După divorțul de fostul gimnast medaliat cu aur, Larisa Drăgulescu a fost nevoită să o ia de la zero pentru a putea să își crească singură cei doi copii. Ea a recunoscut că a lucrat în Germania, ca escortă, într-un interviu acordat jurnalistului Mihai Ghiță, în emisiunea online „În oglindă”. De asemenea, fosta soție a lui Marian Drăgulescu susține că a fost propria decizie și nu a forțat-o nimeni să aleagă această cale. „Am fost escortă. Nu am fost forțată de nimeni să fac nimic. Am făcut numai cum am considerat eu că este bine. Mergeam în cluburi cu fel și fel de persoane potent financiare, îi însoțeam în diverse locuri. Ca să faci bani cu adevărat trebuie să faci mai mult de asta. Nu stăteam doar la masă cu ei, pur și simplu… eram partenera lor pentru o seară, două sau trei. Chiar și o lună am fost la cineva.

Pericolul îl simți în fiecare zi. În Germania am făcut același lucru. În Germania m-am simțit puțin mai protejată, pentru că acolo este cu acte în regulă. Tu, ca fată, nu știi niciodată ce client vine, cum este… Nu ai de unde să știi. Se poate întâmpla orice. Nu am pățit niciodată nimic. Am fost pe punctul de a mi se întâmpla la început. Dacă nu eram inteligentă, puteam să fiu ca alte fete”, a declarat Larisa.

Recomandări Cum comentează Ucraina atacul de la o bază aeriană rusă, aflată la 500 km de granițele sale. Moscova a anunțat că trei oameni au murit „în urma doborârii unei drone ucrainene”

Întrebată câți bani a câștigat în perioada respectivă, ea a spus că mai mult de 50.000 de euro. Larisa Drăgulescu a investit toți banii pe care i-a câștigat și în prezent are 7 case pe care le are închiriate. Fosta soție a gimnastului susține că nu regretă nimic din ceea ce a făcut.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Da”, a răspuns scurt Marian Drăgulescu. Au urmat 15 secunde stânjenitoare de tăcere, moderatoarea era aparent jenată. Ce l-a întrebat

Playtech.ro Ţara care va fi CUCERITĂ de Ungaria în 2023, se anunţă zile grele! E cumplit ce se va întâmpla cu Europa

Viva.ro Monica Pop: Eu supraviețuiesc cu un cancer de colon, cu 4 operații pâna acum și mai urmează! Cum a depistat această boală grea și care au fost simptomele: N-am dat importanță...

Observatornews.ro Lavrov dă un ultimatum Ucrainei. Ruşii aduc forţe "uriaşe" în Kreminna, Zelenski cere ajutorul Indiei pentru planul său de pace

Știrileprotv.ro O tânără de 26 de ani a fost împușcată în cap într-un club cu puțin timp înainte de miezul nopții în Ajunul Crăciunului

FANATIK.RO Cât de ieftin este să mergi în Maldive. Vacanța de vis poate fi și una cu buget redus

Orangesport.ro ALERTĂ | Gigi Becali a confirmat că nu mai este proprietarul palatului din Aleea Alexandru. Cui îi aparţine acum clădirea

HOROSCOP Horoscop 27 decembrie 2022. Balanțele sunt mai tolerante și mai cumsecade și ar trebui să încerce să rezolve anumite probleme de la serviciu

PUBLICITATE Povestea cu final fericit a Luminiței din Constanța, care e depășit cu bine un diagnostic crunt!