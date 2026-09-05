Mary Austin și Freddie Mercury, o relație care a depășit iubirea

Freddie Mercury, solistul trupei Queen, s-a născut cu numele Farrokh Bulsara, în urmă cu 80 de ani. A murit în 1991, la vârsta de 45 de ani, însă legătura sa cu Mary Austin a continuat să fie una dintre cele mai discutate povești din viața artistului.

Cei doi s-au cunoscut în 1970, la Londra. Mercury era atunci la începutul carierei muzicale și vindea haine și materiale textile într-un stand din Kensington Market. Austin era prietenă cu Brian May, chitaristul formației Queen.

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La scurt timp după ce s-au întâlnit, cei doi au devenit prieteni și, ulterior, iubiți. În mai puțin de patru luni, Mercury i-a propus să locuiască împreună. În 1971, s-au mutat în aceeași casă și s-au logodit.

„Erau patru cufere argintii în podul meu, pe care le împachetasem la mijlocul anilor 80 și pe care nu le mai deschisesem de atunci. Era prea dureros. Aproape 40 de ani mai târziu, în 2022, am deschis unul. Era plin cu versuri scrise de Freddie Mercury – «Dont Stop Me Now», «Killer Queen», «We Are the Champions» și, desigur, «Bohemian Rhapsody». Am închis cufărul. Era încă prea dureros”, a povestit Mary Austin, potrivit theguardian.com.

Cuferele cu versurile lui Freddie Mercury

Versurile originale, scrise de mână, îi aparțineau lui Austin. La fel și casa lui Mercury, în care aceasta a locuit mai bine de 30 de ani. De asemenea, ea a moștenit jumătate din averea artistului, estimată inițial la 20-30 de milioane de lire sterline și ajunsă, de-a lungul anilor, la aproximativ 150 de milioane de lire sterline.

„Să spun că am fost copleșită este puțin spus. Nu puteam să mă uit la versuri. M-am simțit exact ca atunci când le-am împachetat inițial – erau lucrurile lui personale și mi se oferea ocazia să mă uit în ele, dar nu am putut să fac asta”, a spus ea. În cele din urmă, Mary Austin i-a rugat pe cei doi fii ai săi să cerceteze în locul ei obiectele păstrate în cufere.

De-a lungul timpului, unii fani ai trupei Queen au acuzat-o că a ținut ascunse obiectele lui Mercury și că a profitat financiar de pe urma artistului. Au existat, de asemenea, critici legate de faptul că nu a dezvăluit locul în care a fost împrăștiată cenușa lui Freddie Mercury.

Austin susține însă că a respectat dorințele celui care a considerat-o una dintre puținele persoane în care putea avea încredere deplină.

O relație între două persoane foarte diferite

Mary Austin și Freddie Mercury păreau, la prima vedere, un cuplu improbabil. El era extravagant, sigur pe sine, expansiv și provocator. Ea era retrasă, timidă, conservatoare și discretă.

„El era gălăgios, extravagant, încrezător și extrem de teatral. Eu eram liniștită, inhibată, nesigură și conservatoare. El era star rock într-una dintre cele mai de succes formații din lume; eu eram vânzătoare, devenită apoi manager la Biba. Lui îi plăcea să cheltuiască bani, fie pentru el, fie pentru cauze caritabile. Eu nu eram deloc interesată de lucrurile materiale. El era gay, eu eram strict heterosexuală”, a explicat Austin.

Cei doi s-au apropiat și datorită copilăriilor dificile. Mercury s-a născut în Zanzibar și la vârsta de 7 ani a fost trimis la un internat britanic din apropiere de Mumbai. Potrivit lui Austin, în următorii șapte ani și-a văzut părinții o singură dată.

Mary Austin a crescut alături de doi părinți surzi, care aveau dificultăți financiare. Mama sa era femeie de serviciu, iar tatăl lucra într-o fabrică. Mama ei a murit când Austin avea 15 ani, iar ea a ajuns să aibă grijă de surorile mai mici. „Freddie putea să vadă tristețea din mine pe care o simțea și el în interiorul său și invers”, a spus Mary Austin.

Cum s-au cunoscut cei doi

La momentul întâlnirii, Freddie Mercury, Brian May și Roger Taylor discutau despre posibile nume pentru noua lor formație. Brian May a propus „Build Your Own Boat”, iar Mercury a venit cu numele „Queen”.

„M-au întrebat ce părere am. Am spus că prefer «Build Your Own Boat»”, a povestit Austin.

Întrebată dacă vorbea serios, ea a răspuns: „Oh, nu. Mi se părea un nume îngrozitor. Dar Brian era prietenul meu. Abia îl cunoscusem pe Freddie”.

Primele impresii nu au fost neapărat pozitive. Austin l-a considerat pe Mercury prea sigur pe sine. „Mi s-a părut prea încrezător pentru mine. Stătea lângă șemineu, iar eu eram pe canapea. Era plin de bravură. Am luat o revistă și am început să o răsfoiesc, pentru că simțeam că nu ar trebui să fiu acolo. De ce stăteam într-o conversație în care nu aveam ce căuta? Da, era foarte încrezător și mi s-a părut puțin intimidant”, a mărturisit ea.

Mary Austin a aflat că Freddie Mercury avea altă orientare sexuală

La începutul relației, Mary Austin a avut suspiciuni cu privire la sexualitatea lui Mercury. Ea și-a amintit un episod petrecut la aproximativ o lună după ce s-au cunoscut. „Mergeam pe Kensington High Street într-o zi, poate la o lună după ce ne-am cunoscut, iar el a arătat spre o fostă iubită aflată peste drum și a spus: «Ah, aceea este fosta mea iubită, este bisexuală»”.

Mercury s-a oprit să vorbească cu femeia, iar Austin a plecat. „M-am gândit: «Mmm, nu știu ce este asta, dar nu este pentru mine»”, a spus ea.

Austin a explicat că nu a fost neapărat îngrozită, ci intimidată de situație. „M-a intimidat. Și-a cerut scuze mai târziu. În toți cei 20 de ani în care l-am cunoscut, probabil că a fost singura dată când și-a cerut scuze”, a povestit ea.

Cei doi au continuat să fie împreună, iar Austin spune că Mercury era diferit de ceilalți bărbați cu care avusese relații. „Era diferit de ceilalți. Era mai creativ. Era pur și simplu mai interesant. Se gândea mereu să meargă să vadă lucruri. Nu doar formații. De exemplu, mergea să vadă filmul «Cabaret» iar și iar. Îmi plăcea să-l ascult explicând de ce îi plăcea atât de mult. Îmi plăcea călătoria prin mintea lui. Era ca și cum ai fi citit o carte. Eram mereu într-o călătorie alături de el”, a spus Mary Austin.

Logodna și momentul în care relația s-a schimbat

Mercury și Austin au locuit împreună timp de patru ani, când artistul i-a spus că are ceva important de mărturisit. „Îmi amintesc că mi-a spus: «Sunt foarte conștient că îmbătrânesc și că trebuie să devin un muzician de succes»”, a povestit ea.

În 1974, Queen a semnat un contract important cu EMI, iar succesul a venit odată cu piesele „Seven Seas of Rhye” și „Killer Queen”. Pe măsură ce cariera lui Mercury se dezvolta, relația cu Austin a început să se schimbe. Artistul era tot mai concentrat pe muzică, iar ea ajunsese să se ocupe de tot mai multe dintre nevoile lui.

„Dintr-odată spunea: «Am nevoie de un pian. De unde pot să iau un pian?». Iar eu spuneam: «Nu știu, dar voi încerca să aflu». Așa că, bineînțeles, găseam pianul”, a relatat Austin.

Pianul l-a schimbat, spune ea. „Da, avea mult mai multă energie și un scop. Se așeza la pian, apăsa câte o clapă, fredona puțin și părea foarte fericit. Era transportat”, a spus ea.

La un moment dat, Mercury i-a spus că se consideră bisexual. „Mi-a spus: «Cred că sunt bisexual». I-am răspuns: «Nu, Freddie, cred că ești gay». Nu a contrazis”, a povestit Austin.

Pentru ea, momentul nu a fost o lovitură, ci o eliberare. „Nu, a fost o ușurare uriașă, pentru că nu eram sigură dacă mai mergeam în aceeași direcție. Cu ceva timp înainte, văzusem o rochie și mă gândisem că ar fi o rochie de mireasă foarte frumoasă. L-am întrebat pe Freddie dacă merita să o cumpăr, iar el s-a uitat la mine și a clătinat din cap. Așa că am știut de atunci…”.

„Am devenit prieteni mai buni”

După ce au discutat despre orientarea sexuală a lui Mercury, cei doi au continuat să locuiască împreună timp de aproximativ 18 luni. Relația lor s-a transformat într-o prietenie profundă. „Am devenit prieteni mai buni și relația a devenit una mai bună. Cântăream 41 de kilograme. Eram foarte stresată. Și, dintr-odată, nu mai eram stresată”, a spus Austin.

Ulterior, ea a devenit asistenta personală a artistului. „Am devenit fata lui bună la toate. Domnișoara de încredere. Calul lui de povară”, a explicat ea.

Întrebată dacă s-a simțit mai degrabă angajată decât prietenă, Austin a răspuns: „Nu, dar dacă m-ar fi tratat ca pe un angajat, aș fi acceptat, pentru că aș fi știut că este din cauză că are o stare proastă, că este enervat de cineva sau poate că făcusem ceva fără să-mi dau seama. Eram sinceri unul cu celălalt. Odată mi-a spus că sunt ineficientă și am fost total de acord”.

Care a fost cel mai rău lucru pe care i l-a spus? „Ești ineficientă”, a răspuns ea.

Succesul trupei Queen

În 1975, Queen a lansat „Bohemian Rhapsody”, o piesă de aproape șase minute, considerată neobișnuită pentru acea perioadă. Conducerea formației se temea că melodia va fi un eșec, însă cântecul a ajuns numărul unu timp de nouă săptămâni și a devenit unul dintre cele mai cunoscute hituri ale anilor 70.

Queen a trecut de la pop și rock la operă, disco, synth-pop și hip-hop. Freddie Mercury era cunoscut pentru vocea sa, care acoperea aproximativ patru octave.

Mary Austin spune că faima i-a schimbat artistului viața, dar nu și personalitatea de bază. „I-a schimbat forma, dar nu și nucleul. Nu mai poți, de exemplu, să urci pur și simplu într-un autobuz. Forma se schimbă la exterior, dar în interior rămâi același. Trebuie să fie așa. Nu supraviețuiești în această industrie dacă nu rămâi tu însuți, pentru că egoul preia controlul și te distruge”, a explicat ea.

Totuși, Austin spune că a observat uneori semne ale unui ego tot mai puternic. „Am văzut mici semne”, a spus ea, referindu-se la perioada în care Queen era manageriată de John Reid.

Ultimii ani ai lui Freddie Mercury

La sfârșitul anilor 70, Mercury a început să frecventeze cluburi din New York, iar mai târziu s-a mutat la München. Austin spune că artistul era mai fericit în locurile în care își putea trăi sexualitatea fără să fie urmărit de presă.

„Cred că era cel mai liber la New York. Nu era urmărit. În America, putea să se mute dintr-un stat în altul. Putea să dispară atunci când erau în turneu. Dar putea face asta și în Franța și a făcut-o și la München. Oriunde exista o acceptare mai mare a sexualității sale, era fericit”, a spus ea.

Mercury a fost diagnosticat cu HIV, iar ulterior boala a evoluat către SIDA. Artistul le-a spus doar câtorva persoane apropiate: partenerului său, Jim Hutton, managerului Jim Beach și lui Mary Austin. „Voia să-și trăiască viața. Este trist; vrei să trăiești și apoi îți dai seama că poate ai întins cartea puțin prea mult și cotorul urmează să se rupă. Are sens această analogie?”, a spus Austin.

În ultimii ani, Mercury a continuat să lucreze. A lansat colaborarea „Barcelona” cu Montserrat Caballé, albumul „Innuendo” și, postum, „Made in Heaven”.

Mary Austin a fost alături de el în ultimele clipe

Freddie Mercury a locuit în Garden Lodge, o casă din Kensington, alături de Jim Hutton. Mary Austin locuia la mai puțin de un kilometru distanță și s-a asigurat că locuința era amenajată așa cum își dorea artistul.

Cu puțin timp înainte de moartea lui Mercury, Austin era însărcinată cu cel de-al doilea fiu al său, Jamie. „Am fost acolo lângă patul lui, îi țineam mâna, făceam tot ce trebuia să fac”, a povestit ea.

Întrebată dacă își amintește ultimele cuvinte ale lui Mercury, Austin a tăcut pentru câteva momente. „Îi țineam mâna. Era pe morfină și intra și ieșea din starea de conștiență. A adormit din nou. Am stat acolo destul de mult, iar în cele din urmă și-a revenit și a spus: «Bătrâna mea de încredere». Așa că m-am simțit puțin ca un câine. Nu m-am simțit flatată”, a spus ea, râzând.

Mary Austin spune că Mercury nu i-a spus niciodată că o iubește în mod direct. „Nu. Nu era genul de bărbat care să… El cumpăra lucruri”, a mărturisit ea.

În schimb, artista susține că piesa „Love of My Life” nu a fost scrisă pentru ea, așa cum s-a spus de-a lungul timpului. „Nu mi-a spus niciodată că era despre mine. A scris «Lily of the Valley» despre mine”, a precizat Austin.

Întrebată dacă Freddie Mercury a fost iubirea vieții sale, ea a răspuns: „Cred că pot spune, în retrospectivă, că până acum, da, el este iubirea vieții mele”.

Moștenirea lăsată de Freddie Mercury

Într-un interviu din 1985, Mercury spunea despre Mary Austin: „Singura prietenă pe care o am este Mary și nu vreau pe nimeni altcineva. Credem unul în celălalt, iar pentru mine este suficient”.

Artistul i-a spus cu ani înainte de moarte că ea va moșteni casa Garden Lodge, jumătate din avere și drepturile viitoare asupra veniturilor sale. Austin susține că nu și-a dorit casa.

„I-am spus: «Nu vreau casa. Am muncit din greu pentru ca tu să locuiești aici». Iar el mi-a spus: «Dacă totul ar fi mers conform planului, ai fi fost soția mea, iar casa ți s-ar fi cuvenit pe bună dreptate»”, a povestit ea.

În cele din urmă, a acceptat moștenirea, considerând că aceasta era responsabilitatea ei. „Nu știu. Pe lista aceea sunt mai multe lucruri decât îți imaginezi, mă tem”, a spus ea, atunci când a fost întrebată dacă Mercury i-a lăsat averea din iubire sau ca pe o formă de scuză.

Freddie Mercury nu a vrut ca Garden Lodge să fie transformată în muzeu și nici ca locul în care i-au fost împrăștiate cenușa să fie făcut public. „Dacă aș fi fost părinții lui Freddie sau sora lui și nu mi s-ar fi permis să știu unde a fost împrăștiată cenușa lui, aș fi fost supărată și jignită. Dar aceasta era sarcina pe care mi-a cerut să o îndeplinesc. Și am făcut-o. Le spuneam mereu: «Îmi pare foarte, foarte rău – nu vă pot spune»”, a declarat Austin.

Vânzarea obiectelor lui Freddie Mercury

După moartea artistului, Mary Austin a păstrat numeroase obiecte personale ale acestuia. În cele din urmă, a decis să le scoată la licitație, împreună cu casa de licitații Sothebys.

„Am 75 de ani, voi muri. M-am uitat la tot ce era în casă și m-am uitat la băieții mei și m-am gândit: «Asta va fi o povară pentru voi»”, a spus ea.

Licitația a strâns aproximativ 40 de milioane de lire sterline. O parte dintre fani au criticat-o, susținând că a vândut obiectele doar pentru propriul câștig. „Nu, au dreptul la opinia lor”, a răspuns Austin. Ea spune că și-ar fi dorit ca obiectele să ajungă la adevărații admiratori ai lui Mercury, însă multe dintre ele au fost cumpărate de persoane foarte bogate, care le-au privit ca pe investiții.

Înaintea licitației, Austin susține că a contactat-o și pe Kashmira, sora lui Freddie Mercury, pentru a o întreba dacă dorește să păstreze anumite amintiri de familie. „Am luat legătura cu ea înainte de vânzare, ca să vedem dacă își dorea ceva”, a spus Austin.

Fiii lui Mary Austin nu au știut cine a fost Freddie Mercury

Unul dintre cele mai surprinzătoare detalii dezvăluite de Mary Austin este că fiii ei nu au știut, în copilărie, cât de important fusese Freddie Mercury în viața mamei lor. „Băieții nu au avut nicio idee până aproape la 30 de ani”, a spus Austin.

Ea nu le-a povestit despre relația cu Mercury și nu le-a explicat valoarea casei sau a moștenirii. „Nu le-am spus niciodată despre Freddie. Întreabă-l pe Jamie când îl vezi. Întreabă-l când și-a dat seama”, a spus ea.

Jamie, fiul cel mic, a explicat că știa cine era Mercury, dar că familia nu discuta despre el. „Când eram mai mic, exista tendința ca părinții să vorbească despre legătura mamei mele cu Freddie, iar eu nu îmi doream acea asociere. Voiam doar să fiu văzut pentru ceea ce eram eu. Așa că le spuneam oamenilor cu care eram la școală că locuința fusese moștenită de la bunicul meu”, a povestit Jamie.

El a recunoscut că în casă existau numeroase CD-uri Queen. „Este adevărat că mama a decis să nu vorbească despre Freddie, dar în casă erau multe CD-uri cu muzica lui. Una dintre primele formații pe care le-am ascultat a fost Queen, pentru că locuința era plină de muzica lor”, a spus el.

Jamie a explicat că el și fratele său au înțeles cât de dureroasă era pentru mama lor amintirea lui Mercury. „Nu am discutat niciodată despre asta ca familie. Chiar și când eram adult, era foarte dificil pentru mama să vorbească despre Freddie. Era multă emoție. Pierderea era încă acolo. Pentru mine și fratele meu era evident cât de dureros era pentru mama să discute despre el. Când vezi un asemenea disconfort și o asemenea durere, nu este ceva despre care vrei să vorbești. Așa că am învățat să respectăm acest lucru”, a spus Jamie.

Mary Austin vrea să închidă acest capitol

După moartea lui Mercury, Austin a trecut printr-o perioadă dificilă. Spune că sarcina și nașterea fiului său au ajutat-o să amâne durerea.

„Mi-a luat mult timp să trec peste momentul morții – tranziția dintre «vei muri», ziua în care moare, ziua următoare, săptămâna următoare și luna următoare. Așa a fost pentru mine, din punct de vedere emoțional. Dar pentru că eram însărcinată, mi-am dat seama: «Nu pot să fac asta copilului meu. Trebuie să fac tot ce este necesar» și am folosit acest lucru pentru a amâna durerea”, a povestit ea.

Astăzi, Garden Lodge este scoasă la vânzare pentru aproximativ 30 de milioane de lire sterline. Austin spune că își dorește ca locuința să ajungă la o familie cu copii, care să se bucure de ea așa cum s-au bucurat ea și fiii săi. Întrebată dacă moștenirea a fost o binecuvântare sau un blestem, ea a răspuns: „În cea mai mare parte, a fost foarte dificil”.

Mary Austin spune că acum este momentul să-și simplifice viața și să meargă mai departe. „Nu știi la 19 ani că viața ta va fi neobișnuită. Apoi, la 75 de ani, îți dai seama: «Wow, viața mea chiar a fost neobișnuită». Dintr-odată te uiți în urmă și te gândești: «Da, chiar stau singură»”, a spus ea.

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