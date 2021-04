Mellina, detalii neștiute de la „Survivor România”. Ce s-a întâmplat între ea și Musty și nu s-a difuzat la TV

Marilena, Roxana Ghiță și Romina sunt unele dintre persoanele care au făcut-o falsă pe „furnicuța” de la Războinici, însă artista a reacționat neașteptat, atunci când a aflat ce se întâmplă la Survivor.

„Nu mă așteptam de la anumite persoane să zică. Eu una am crezut că am relaționat bine cu ele, nu cele mai bune prietene, dar așa am înțeles de la ele. Este o evoluție normală.

Eu am rezonat mai bine cu Maria, cu Musty, cu Lucian. Nu pot să zic că am fost cu Marilena și Roxana cum am fost cu Maria, dar am relaționat ok. Cu Roxana nu am avut niciun conflict. Așa am perceput eu lucrurile. Este într-adevăr o surpriză”, a spus Mellina, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, la Ștafeta Mixtă.

În ceea ce privește afirmația cum că Mellina ar fi o fomistă, aceasta a recunoscut că da, îi era foame. „N-ați văzut că Jador nu mai apare?! L-am mâncat. Într-adevăr, mi-a fost foarte foame.

Mi-a fost foame, dar niciodată nu am luat de la nimeni de la gură. Zile întregi mergeam kilometri, să iau melci și aduceam pentru toată echipa. Eram un provider.

Mă duceam și aduceam zeci de cocoși în echipă. Îmi era frică la un moment dat că eram foarte slabă și nu știam de unde o să mai slăbesc. Întotdeauna am fost un om care a încercat să fie util grupului”, ne-a mai dezvăluit Mellina de la Survivor România.

Mellina a dezvăluit ce se întâmpla în spatele camerelor și nu va uita niciodată.

„Ne-am trezit la 4 dimineața, am aprins foc de tabără și ne-am uitat la un apus de lună. Astea sunt lucrurile pe care vreau să le iau. Sau faptul că m-am dus cu Maria și cu Musty și am înotat în ploaie. Sunt foarte multe amintiri frumoase”, a mai spus Mellina pentru sursa citată.

Citeşte şi:

Regele escrocheriilor. Un fost angajat SRI promitea joburi „în servicii” și pedepse cu suspendare. Cine este ultima sa victimă

Crimă și pedeapsă în epoca Sars-COV-2. Despre înfometarea pisicilor, a cerșetorilor și morții fără număr

UE este pe cale să rateze ținta de vaccinare a 70% din populație în vară

PARTENERI - GSP.RO Cel mai dur atac la Super Liga Europei: „Lumea moare și ei vor doar bani. Să-și bage în fund toate milioanele!”

Playtech.ro Bărbat din Târgu Jiu, mort după vaccinarea cu AstraZeneca. Ce au descoperit medicii în trupul lui

Observatornews.ro O TikTokeriţă a decis să divorţeze după ce a descoperit un detaliu în fotografia soţului, pe Facebook: „A fost cea mai ridicolă minciună"

HOROSCOP Horoscop 20 aprilie 2021. Peștii s-ar putea să intre în conflict cu o persoană asociată cu munca lor zilnică

Știrileprotv.ro Ce au discutat prinții William și Harry după înmormântarea bunicului lor. Credeau că nu îi aude nimeni. VIDEO

Telekomsport Europa, zguduită de o decizie anunţată oficial azi-noapte. Boris Johnson şi Emmanuel Macron, reacţii tranşante

PUBLICITATE Cum să profiți de ajitorul Mastercard dacă ai afacerea ta (PUBLICITATE)